Özel harekat polisi Emre Bağcı için tören düzenlendi

Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törende, hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Emre Bağcı için dualar edildi. Oğullarının cenaze törenine katılan anne Gülsefa Bağcı ve baba Ahmet Bağcı, gözyaşlarına boğuldu. Tören esnasında oğlunun tabutunun başına gelerek fotoğrafını öpen baba Ahmet Bağcı, “Sana kamuflaj çok yakışmıştı oğlum” diyerek yürekleri dağladı. Törene katılan Emre Bağcı’nın kız kardeşi Gamze Kahveci de ağabeyinin cenazesini gördüğü sırada gözyaşlarını tutamadı.

Oğlunun organlarını bağışlaması hakkında konuşan baba Ahmet Bağcı, “Evladımın organları birkaç kişiye can olacak. Organın bağışlandığı kişiler bizim kardeşimiz, bizim evladımız olacak. Çünkü bizim evladımızın bir parçasıyla hayata tutunacaklar. Allah onlara sıhhat afiyet versin. Bizim evladımızın ömrü bu kadarmış” dedi.

Emre Bağcı için yapılan duanın arkasından baba Ahmet Bağcı’nın özel harekat polislerine sarılması duygu batmış anlar yaşattı. Törenin arkasında hayatını kaybeden Emre Bağcı, memleketi Çanakkale’ye uğurlandı.

Törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İl Müftüsü Veysel Çakı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Ünsal Ağaoğlu, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Özel Harekat Polisi Emre Bağcı, 25 Nisan tarihinde Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde kendisine ait motosikletiyle Bafra istikametine doğru seyir halindeyken, Şebnem V. İdaresindeki 06 FF 7855 plakalı otomobil kontrolden çıkarak genç polisin kullandığı motosiklete çarpmış, olayda bir üniversite öğrencisi hayatını kaybederken aralarında Emre Bağcı’nın da bulunduğu 5 birey de yaralanmıştı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan Emre Bağcı, bütün müdahalelere karşın dün hayatını kaybetmişti. Ailesi ise evlatlarının üzerinden çıkan organ bağış kimliği üzerine, gencin organlarını bağışlamıştı.

Şahin Binici

