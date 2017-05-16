Özel Harekat polisi kansere yenik düştü

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde Özel Harekat polisi olarak tayin yapan 48 yaşındaki Mehmet Öz, 2 buçuk yıl önce rahatsızlığı sonucu müracaat ettiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Yaklaşık 2 buçuk yıldır yaşam savaşı veren Özel Harekat polisi Mehmet Öz, 25 gün önce durumun ağırlaşması üzerine Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Öz, dün akşam hayatını kaybetti.

Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Özel Harekat polis memuru Mehmet Öz’ün cenazesi İslahiye ilçesine emrindeki Atatürk Mahallesi’nde bulunan Opet Camii’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının peşinde Hanağzı Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye İl Güvenlik Müdürü Erhan Gülveren, İslahiye Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, AK Parti İslahiye İlçe Başkanı İbrahim Erdoğan, vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Doğum gününe 2 gün kala vefat etti

Evli ve 1 kız çocuğu babası Mehmet Öz’ün doğum gününe 2 gün kala ölüm ettiği öğrenildi.

Öz’ün, 25 takvim polis memurluğu görevinin son 7 yılında Özel Harekat polisi olarak devir yaptığı, Hakkari, Diyarbakır, Mersin gibi illerde terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda başarıyla görev aldığı belirtildi.

Bekir Şentürk