Özel harekat polisleri göreve hazır

Balıkesir Polis Iş Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 17. dönem mezunu 903 özel harekat polisi için mezuniyet töreni düzenlendi. Şehit Güvenlik Müdürü Galibiyet Koyuncu Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törene askeri erkan, protokol ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda teröre vurgu yapıldı. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Özer, 10 Aralık’ta İstanbul ve 17 Aralık’ta ise Kayseri’de meydana gelen bombalı terör eylemlerini gerçekleştiren terör örgütü mensupları ile meslek ve dış destekçilerini kınayarak konuşmasına başladı. Özer, “Rütbelerin en şereflisine and olsun fakat vatanımızı ayırmak, parçalamak, ezanımızı susturmak ve bayrağımızı indirmek isteyen hainlere asla müsade vermeyeceğiz. İnançlı ve kararlı mücadelemiz gece gündüz demeksizin ve en son terörist değil edilene değin devam edecektir. Bugüne dek gözünüz gibi sakındığınız vatan, ahali ve sancak sevgisi ile yetiştirip bizlere, Türk polis teşkilatına emanet ettiğiniz evlatlarınızla ne kadar gurur duyarsanız yeridir. Çünkü onlar sizleri de bizleri de mahcup etmediler. paha biçilmez genç meslektaşlarım, her daim mazlumun ve mağdurun yanına olacağınıza, hukuku ve kanunu tanımayan zalimlere aleyhinde ise kadife eldiven içindeki çelik bir yumruk olacağınıza, demokratik hukuk devletinin bütün kural ve kurumlarıyla yaşatılması için yasaların size yüklediği her türlü görevi, eksiksiz olarak yerine getireceğine inancımız tamdır. Önünüzdeki uzun, sıkıcı ve fedakarlık gerektiren lakin son derece övünç verici ödev yıllarınızda yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Özer’in konuşması sonrası genç polisleri kutlayan Vali Ersin Yazıcı ise, “Hayatınızın kayda değer bir dönüm noktası olan bu mutlu günden itibaren milletimizin hizmet yarışına devam edeceksiniz. Devir yaptığınız yerlerde insan yargı ve özgürlüklerine sahip çıkınız. Yurttaş memnuniyetini ön planda tutunuz. Hukuk devleti ilkelerine ast kalınız. Yargı ve adaletten ayrılmamayı ödev biliniz. Özel harekat teşkilatının terör ile mücadele konusunda ülkemizde yaşanan son olaylardan sonra da anlaşıldığı üzere çok özel bir yeri vardır. Özel harekatta çalışan polis kardeşlerimiz fazla özel seçilen insanlardır. Bedensel şartlarının iyi olmasıyla beraber iyi bir polis eğitimi aldınız. Savaşta gerekli olan teknik ve taktik eğitimleri aldınız. Ama bu meslekte başarılı olmanızın en kayda değer sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız ve vatan sevgisidir” diye konuştu.

Son dönemde Türkiye’nin üzerinde içeriden ve dıştan büyük oyunlar oynandığını söyleyen Vali Yazıcı, “Sizin varlığınız bu oyunların bozulması için millete güven vermektedir. İnşallah ülkemiz sizin ve sizler gibi düşünen meslektaşlarınız sayesinde bir daha 15 Temmuzları yaşamayacak” dedi.

FETÖ’cülerin hain kalkışmayı gerçekleştirdiği gece, milletiyle beraber emniyet güçlerinin ve polisin dik duruşunu gördüklerini söyleyen Vali Yazıcı, “Bütün dünyaya şunu ilan ettik. Bu ırk kurumlarıyla, personeliyle bütün fertleriyle mağdur durumda kaldığında kendini gözetmek hakkını hiç korkmadan kullanabiliyor. Tankların, ateş açan uçakların üstüne göğsünü siper ederek sağına soluna bakmadan gidebiliyor. Bundan daha sonra ülkemizde huzurun ve asayişin temini güvenliğin tesis ve devamı için mesai gözetmeksizin defalarca milletimizin hizmetinde olacaksınız. Görevinizi yaparken yalnızca art arda amirlerinizin ve üstlerinizin talimatlarını yerine getireceksiniz. Nasıl fakat vatandaşların rahat ve güvenliği için görevinizi yerine getiriyorsanız, devletin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yapılanmaya yıkıcı, bölücü ve paralel yapının her zaman karşında olacak ve ödev yapacaksınız” şeklinde konuştu.

Terör örgütleri dahil bütün dünyanın Türkiye’nin üzerine gelse de bu milletten bir çakıl taşı deha alamayacaklarını vurgulayan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, “Bizim bu gücümüz ve görünümümüz dostlarımıza güven, düşmanlarımıza her daim dehşet verecektir. Herkes üzerine düşen görevi ve gayreti kullanmak zorundadır. Teröre karşısında bütün boyutları ile yürütülen etkin uğraş kararlılıkla devam ettirilecektir. Geçen hafta İstanbul’da ve geçtiğimiz gün Kayseri’de huzurumuza ve birliğimize kasteden alçak terör saldırısını bir kere daha lanetliyorum. Buradan bu hainlere takviye olanlara ve yandaşlarına sesleniyorum; ‘bu memleketin sizlere verilecek bir santimetre kare toprağı yok.’ Şehitlerimize Allah’dan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Mezun olan kardeşlerim sizlerin de yolu ve bahtı açık olsun” dedi.

Konuşmalar ardından polisler Fetih Marşı’nı okuyarak, ant ettiler. Merasim sonunda dönem birincisi Ali Bozkaya yaş kütüğüne plaket çakarken, dereceye giren 10 özel harekat polisi ise ödüllendirildi. Ardından 903 özel harekat polisi berelerini havaya fırlatarak mezun olmanın coşkusunu yaşadılar.

Merasim sonunda aileleriyle buluşan mezun polisler hasret giderirken, kızını kucağına olan bir özel harekat polisi ise, “Kızım için, diğer çocuklar için ve bu vatanın var olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Onun için bu teşkilattayız. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Taşkın Sarıca – Hüseyin Tokmak