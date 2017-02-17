Özel İdare Genel Sekreteri Kaya, Hafik'te

SİVAS (AA) – Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaya, Hafik Gölü’nde Kaymakam İdris Arslan ve Hafik Belediye Başkanı Mithat İlhan ile bir araya gelerek, ilçe ve göl ile ilgili yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı İlhan, Hafik Gölü’nde yaşanan balık ölümlerinin önüne geçmek için yapılan çalışmalar hakkında Kaya ile bilgi alışverişinde bulundu.

Kaya daha sonra Hafik Belediyesi ve Hafik Kaymakamlığına ziyarette bulundu.