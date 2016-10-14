Özel insanlar el becerilerini geliştiriyor

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezinde el sanatları eğitimi alan öğrenciler ortaya çeşitli süs eşyaları çıkarıyor.

Kıratlıoğlu Mahallesinde 2014 yılında hizmete kazandırılan Özel İnsanlar Eğitim Merkezine devam eden 18 ve daha üst yaş grubu 40 öğrenciye çeşitli eğitimler veriliyor.

Özel insanların ev tekstil ürünleri ile aksesuarlarını kullanarak kapı süsleme tekniklerini öğrendikleri eğitimde öğrenciler, çalışmalarında çam kozalağı ve taşları da değerlendiriyorlar.

Öğrencilerin çalışmalarından elde edilen ürünlerin, eğitim-öğretim sezonu sonunda düzenlenecek olan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.