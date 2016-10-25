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Özel insanlar okuma-yazma öğreniyor

25 Ekim 2016 Salı, 11:40
Özel insanlar okuma-yazma öğreniyor

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NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete kazandırılan Özel İnsanlar Eğitim Merkezinde öğrenciler, okuma ve yazma öğreniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kıratlıoğlu Mahallesindeki merkezde, eğitilebilir düzeydeki özel insanların, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayarak eğitim çalışmalarına devam ediliyor.

Merkezdeki öğrencilere, engelli olmanın getirdiği psiko-sosyal sorunların üstesinden gelinmesi ve toplumla entegre olabilmelerine katkı sağlamak için uzman eğitimciler gözetiminde okuma-yazma dersleri veriliyor.

Eğitimler sonunda engelli öğrencilere okuma-yazma kabiliyeti kazandırılıyor.

Nevşehir Özel İnsanlar Eğitim Merkezi

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