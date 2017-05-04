Özel öğrenciler sebze fidesi dikti

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahri Dağdaş Milletlerarası Tarımsal Araştırma Enstitüsü kadar ortak yürütülen ‘Tarıma Engel Değil’ projesi dahilinde özel eğitim öğrencileri sebze fidesi dikti. Ereğli Kazım Demirel Sevgi Özel Eğitim Kullanım Merkezi ve Meslek Uygulama Okulu ile Meram Nuriye Cahit Atay Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu’ndan toplam 92 özel öğrenci, eğitmenler yardımıyla domates, salatalık, biber, kavun ve karpuz fidelerini toprağa dikti. Öğrenciler, daha sonra elleriyle diktikleri sebzeleri sulayarak toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Özel öğrencilerden Oğuz Furkan Gebeloğlu, daha önce hiç yaşamadığı bir duyguyu yaşattığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür ederken, Mustafa Kahraman da, fidanları toprakla buluşturdukları için mutlu olduğunu söyleyerek etkinliğin her yıl olmasını istedi. Eğitmenlerden Özenir Asmacı Koyuncu, engelli çocuklar için fazla yararlı ve güzel bir uygulama olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Tarıma Engel Değil” projesi engellilerin toplumda ve kamusal alanda kabul edilebilirliğinin artırılması, insanların çevrelerine ve olaylara engellilerin gözüyle bakabilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Engelli öğrenciler toprağın ve bitkinin çare ve rehabilite edici etkisinin yanına el becerisi de kazanıyor. Proje zarfında merkez ve ilçelerden gelen öğrenciler toprakla buluşmaya devam edecek.