Özel okul teşviklerinde yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) – Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere verilecek eğitim öğretim desteği kapsamında yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler ve veliler sonuçları, http://ookgm.meb.gov.tr ve http://meb.gov.tr/ adreslerinden öğrenebilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören/görecek 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim ve öğretim desteği verilecek. Önceki yıllardan destek almaya hak kazanan öğrencilerle birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı itibariyle toplamda 340 bin öğrenci söz konusu destekten faydalanacak.

Bu yıl eğitim öğretim desteğinden yararlanmak üzere toplam 7 bin 175 okul, 578 bin 760 öğrenci başvuruda bulundu.

2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk defa okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 2 bin 860 lira, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye ve temel lisedeki 24 bin öğrenciye 3 bin 440 lira destek verilecek. Ayrıca, ortaokuldaki 15 bin öğrenci ve lisedeki 15 bin öğrenciye de 4 bin lira destek verilecek.

Muhabir: Duygu Yener,Merve Yıldızalp