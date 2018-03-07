ÖZEL SEHA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ TATBİKATTA HEYECANLI ANLAR YAŞADI

28 Şubat sivil savunma gününde Seha özel eğitim personeli ve öğrencileri ülkemiz için önem arz eden itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Büyük bir ilgiyle karşılanan öğrenciler itfaiyeyi, araçları, itfaiye ekiplerinin yaptığı işi yakından görme fırsatını buldu. Yangın anında aranacak numaralar ve yapılması gerekenler hakkında işin profesyonellerinden bilgi edinen öğrenciler ekiplerin hazırladığı tatbikatı izlerken heyecanlı anlar yaşadı. Tüm öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenen itfaiye ekipleri öğrencilere yangın söndürme tüpünü kullanmayı öğreterek bunu öğrencilerle birlikte yangın söndürme uygulaması gerçekleştirdi.

Günün sonunda ekipler öğrencilere ikramlarda bulundu. itfaiye ekiplerinin bugünkü misafirleri olan öğrencilerde ‘Bugünün kahramanlarına’ yazılı kendi hazırladıkları kupayı takdim ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

M.SARIKULAK