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Özel sporcu birinciliğe kulaç attı

Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Mehmet Fatih Karahan, Özel Sporcular Spor Federasyonu göre düzenlenen Açık Deniz Yüzme Yarışlarında birinci oldu.Konya Büyükşehir Belediyespor’da yüzme sporuna başlayan özel sporcu Mehmet Fatih Karahan, katıldığı Açık Deniz Yüzme Yarış.

03 Kasım 2016 Perşembe, 11:31
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Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Mehmet Fatih Karahan, Özel Sporcular Spor Federasyonu göre düzenlenen Açık Deniz Yüzme Yarışlarında birinci oldu.
Konya Büyükşehir Belediyespor’da yüzme sporuna başlayan özel sporcu Mehmet Fatih Karahan, katıldığı Açık Deniz Yüzme Yarışlarında birinciliğe kulaç attı. Özel Sporcular Spor Federasyonu göre düzenlenen Açık Deniz Yüzme Yarışları Fethiye’de yapıldı. Yarışlarda Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Mehmet Fatih Karahan birinci oldu. Türkiye genelinden 27 sporcunun katıldığı müsabakalar zevkli ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Sporcumuz Mehmet Fatih Karahan Fethiye’de yapılan Açık Deniz Yüzme Yarışlarında verdiği mücadelenin karşılığında birincilik aldı.

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