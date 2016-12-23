Özgen: Evlerin içindeki hava dışarıdaki havadan daha kirli

Lykia Radyötör Parfümü Ürün Müdürü Selami Özgen, nebati içerikli yüzde 100 hijyen karşılayan Lykia radyotör parfümünün piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Özgen, mahsul doğru kapalı alanlarda oluşan kötü havanın etkisinden kurtulacağını belirtti. Özgen, konuyla ilgili olarak, “Vaktimizin büyük çoğunluğu evde veya işte geçiyor. Özellikle kış aylarında hava şartlarından dolayı kapalı mekanlarda vakit geçiriyoruz. Yapılan araştırmalar kapalı mekanlardaki havanın doğada yani dışarıya soluduğumuz havaya göre daha çok zararı bakteri, mikrop, partikül, küf ve maya içerdiğini gösteriyor.

diğer taraftan üzerine evde ve meslek yerimizde sigara içiyorsak, evimizi meslek yerimizi ne dek havalandırırsak havalandıralım az ya da fazla sürekli zehir soluyoruz. Önemsiz bir detaylar gibi görünüyor fakat sürekli olarak aynı ortamda yaşıyorsak dıştan soluduğumuz havaya tarafından daha çok zararı bakteri, mikrop, partikül, küf ve maya içeren havayı ciğerlerimize çekiyoruz. dahası üstüne ağır ve insanı rahatsız eden kokular… Bir süre daha sonra burnumuz bu kokulara alışıyor, ama evimize meslek yerimize dışarıdan biri geldiğinde aracısız olarak ortamda ağır bir kötü koku olduğunu ayrım ediyor” dedi.

Ürünün bir Türk firması olarak dünyanın birincil bitkisel içerikli yüzde 100 hijyen sağlayan özelliklere sahip olduğunu söyleyen Özgen, “Radyötör Parfümünü hiçbir kurulum gerektirmeden radyatör üzerine bırakmak yetiyor. Formülündeki etki baştan sona sigara, çöp gibi fena kokulara ek olarak havadaki partikülleri, bakterileri, küf ve mayaları etkisiz kılarak hayat kalitesini artırıyor” diye konuştu.

“İstanbul Üniversitesi Mikrobiyoloji laboratuvarında test edildi, onaylandı”

Lykia Radyötör Parfümü Ürün Müdürü Özgen sözlerine şu şekilde devam etti: “İstanbul Üniversitesi Mikrobiyoloji laboratuvarında da bakterilere, mikroplara, partiküllere, küf ve mayalara karşı yüzde 100 etkili olduğu onaylamış bir üründür. Evde, işte kapalı her alanda kullanılabiliyor ve her türlü radyatör yapısına uyum sağlayabiliyor. Formülündeki tesir bir uçtan bir uca yukarıdaki olumsuz kokulara ek olarak havadaki partikülleri, bakterileri, küf ve mayaları etkisiz kılarak hayat kalitesini artırır. Artık kışında hayat alanlarınız Lykia Radyatör Parfümleri ile kötü kokulardan arınacak dinç nefesler alacaksınız. Parfüm, etkisi yanına ortamınızı dezenfekte eder”.