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Özgür-Der Halepteki sivillere yönelik yapılan saldırıları protesto etti

Halep’te sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıları protesto etmek için Hür- Der öncülüğünde bir grup, gece saatlerinde İstiklal Caddesi Rusya Konsolosluğu önünde toplandı.

13 Aralık 2016 Salı, 08:35
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Halep’te sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıları protesto etmek için Hür- Der öncülüğünde bir grup, gece saatlerinde İstiklal Caddesi Rusya Konsolosluğu önünde toplandı. ’Emperyalist Rusya, Suriye’den Defol’ yazılı pankart içeren takriben 100 kişilik grup dövizler açarak, sloganlar attı. Suriye’nin Halep kentinde Rusya, İran, Hizbullah ve Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen katliamları protesto etmek için toplanan grup, “Katil Putin, Katil Hamaney!”, “Halep Halkı Yalnız Değildir!”, “Katil Esed, Katil PKK!”, “Müslüman Uyuma Kardeşine Sahip Çık!”, “Katil Esed, İşbirlikçi CNN!” sloganları attılar. Olası bir olumsuzluğa aleyhinde Rusya Konsolosluğu önünde önlem alan çevik baskı ekipleri konsolosluğunun önünü TOMA’ larla kapattı. Eylemin sona ermesiyle grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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