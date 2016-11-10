Özgür Gündem soruşturmasında flaş gelişme

Hür Gündem gazetesinin PKK/KCK terör örgütünün yayın organı olduğu kayıtlı iddianamede şüphelilerin “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü ayırmak, terör örgütü propagandası ve örgüt üyeliği” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla dek hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe göre, hakimlik kararı ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Umut Yokuş kadar iddianamede kapatılan gazetenin terör örgütünün yayınlama organı olduğu, PKK/KCK yöneticisi çoğu militanın görüşlerine ve yazılarına yer verildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın 2012-2014 yılları aralarında ’Ali Fırat’ kod ismiyle Serbest Gündem’de yazı yazdığı belirli iddianamede, ’Dilzar Dilok’ kod adıyla Aysun Çamdalı isimli teröristin köşe yazdığı, terör örgütü yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin ve Rıza Altun’un beyanlarına da gazetede yer verildiği aktarıldı.

“TÜRKİYE ALEYHİNE HER TÜRLÜ ASILSIZ HABERLERİ YAYINLADIĞI…”

Özgür Gündem’in terör örgütünün sözcülüğünü yaptığı ifade edilen iddianamede “Gazetenin örgüt üstteki düzey yöneticilerinin açıklamalarını manşetten verdiği, terör örgütü ve teröristbaşı lehine başlatılan kampanyaların yandaş kitleye duyurulmasını sağladığı, örgüt elemanlarının ölüm haberlerini ikaz olarak duyurduğu, şehit olan güvenlik güçlerimize ise hakaret ettiği, Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturacak her türlü asılsız haberleri yayınladığı, PKK’nın kanlı eylemlerini meşru gösterdiği, halkı kin ve isyana özendirme ettiği, terör örgütünün hedef/niyet/taktik ve örgütlenmesi doğrultusunda haber yaptığı tespit edilmiştir” denildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede gazetenin Genel Yayınlama Yönetmeni Bilir Kaya, Yayınlama Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan, dilbilimci Ayşe Necmiye Alpay’ın da arasında bulunduğu 9 birey hakkında, “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “Silahlı örgüte üye olmak”, “Terör örgütü propagandası yerine getirmek” suçlarından 6,5 yıldan 17,5 yıla değin hapisle cezalandırılması istendi. İddianame Başsavcılığın onayının ardındaki Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.