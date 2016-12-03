Özgür Suriye Ordusuna arazi araçları gönderildi
Fırat Kalkanı Harekatının 102 gününde Suriye’nin El Bab bölgesi yakınlarında sürerken, TIR’lara yüklenen arazi tipi (Pikap) araçlar, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey bölgesinden Suriye içlerine gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) alev desteğiyle ilerleyen Bağımsız.
03 Aralık 2016 Cumartesi, 09:56
Fırat Kalkanı Harekatının 102 gününde Suriye’nin El Bab bölgesi yakınlarında sürerken, TIR’lara yüklenen arazi tipi (Pikap) araçlar, Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey bölgesinden Suriye içlerine gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) alev desteğiyle ilerleyen Bağımsızlık Suriye Ordusu’nun El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile aralarında çatışmaların sürdüğü bildirildi.
MEHMET ALİ DAĞ