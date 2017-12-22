Özgüven: “Hizmet yolunda birlikte yürüyeceğiz”

Olağan Kongresi’nde seçilen ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerini parti binasında ziyaret ederek tebrik etti.

Yenilenen kadrolarıyla hizmet yolunda yürümeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Özgüven, “Bütün toplumsal talepleri siyasete taşımak ve temsil etmek, toplumun tamamını kucaklamak hiçbir zaman unutmayacağımız ilkemiz olmuştur. Bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz İlçe Yönetim Kurulumuz, Gençlik ve Kadın Kolları teşkilatlarımız bizim davamızın asıl unsurlarıdır. Aziz milletimizden aldığımız güç ve enerjiyle sürdürdüğümüz hizmetlerimiz, kadrolarımıza yeni katılan kardeşlerimizle daha da zenginleşecektir. Gücünü tazelemiş yeni kadrolar, yüklendikleri görev şuuru ve hizmet aşkıyla Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacaktır. Bu anlamda görevi devralan İlçe Başkanımız Aldulkadir Düzen ve ekibini tebrik eder, birlik ve beraberlik içerisinde yürüyeceğimiz bu kutlu yolda başarılar dilerim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen ise, “Bizim ilkemiz ülkemize doğru, dürüst ve millet odaklı hizmet etmektir. Bu yolda mensubu olduğumuz partimizde böyle kutlu bir göreve layık görülmek bizim için onur vericidir. Bizim için hizmet yolunda yerel yönetimlerin önemi büyüktür. İlçe yönetimimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, milletvekilimiz ve belediyemizle el ele hedeflerimize doğru birlik ve beraberlik içerisinde yürüyeceğiz. Bu noktada bizleri ziyaret etme nezaketi gösteren başta Belediye Başkanımız Özkan Özgüven olmak üzere Başkan Yardımcılarımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ederim” diye konuştu.