Özgüven: “Karaman-Ereğli hızlı tren projesi ihalesi yapıldı”

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven Karaman-Ereğli süratli tren projesi ihalesi yapıldığını açıkladı.

Yaklaşık 1 milyar TL’lik ihale bedeli ile Ereğli’nin kaderini değiştirecek projenin 3.5 takvim zaman kapsamında tamamlanacağını kaydeden Başkan Özgüven, projenin Ereğli’ye, Karaman’a ve Türkiye’ye uğurlu olmasını diledi. Güçlü Türkiye yolunda yapılan hizmetlere Karaman-Ereğli seri tren projesi ile bir yenisinin daha eklendiğini belirten Başkan Özgüven, “Büyük projelerin mimarı ve uygulayıcısı olan, yapılan yatırımlarla ülkemizin ufkunu genişleten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemiz yeniden yapılanma ve metamorfoz hamlelerini her geçen sene artırıyor. Bu hamlelerden bir parça başına de Karaman ve Ereğli arasındaki çabuk tren projesidir. Projenin tamamlanan ihalesi yapıldı ve yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Takriben 1 milyar TL’lik ihale bedeli ile 3.5 takvim süre zarfında tamamlanması öngörülen proje için yüklenici işyeri ilçemizde konuşlanmıştır. Takriben 500 kişinin çalışacağı projenin şehrimize kazandırılmasında ilk kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan edinmek üzere, Başbakanımız Binali Şimşek, bakanlarımız, Konya milletvekillerimiz ve emeği geçenlere teşekkürler” dedi.