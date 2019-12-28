Özhaseki: “CHP'li belediyeler 11 bin 718 kişiyi işten çıkardı”
KAYSERİ (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelerin 31 Mart seçimlerinden sonra 11 bin 718 kişiyi işten çıkardığını söyledi.
Özhaseki, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'li belediyeleri eleştirdi.
Türk milletinin CHP'li belediyelere artık prim vermediğini belirten Özhaseki, "CHP'li belediyeleri üç ana noktada toplayabiliriz. CHP belediyeciliği demek çöp demek, çukur demek ve çamur demek. Hizmette gözleri olmaz onların." dedi.
Belediyelerde yolsuzluk deyince CHP belediyeciliğinin akla geldiğini ifade eden Özhaseki, bunun en büyük örneğinin İstanbul'daki İSKİ skandalı olduğunu söyledi.
CHP'nin yıllarca belediyelere kendi dünya görüşüne yakın insanları doldurarak halkı hizmetten mahrum bıraktığını dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ne yazık ki seçim öncesinde verdikleri sözleri tamamen unutarak başka bir mecrada sürünüp duruyorlar. Dün Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı aradım. 31 Mart seçimlerinden sonra bugüne kadar işine son verilen işçilerin sayısını sordum. CHP'li belediyeler, 31 Mart'tan sonra 11 bin 718 kişiyi sadece dünya görüşlerinden dolayı işten çıkardı. 25 binden fazla kardeşimizin sendikasını zorla değiştirdiler. Bunlar 15-20 yıllık işçiler. Hakkında 'işe gelmiyor, işini yapmıyor' diye rapor yok. Seçim öncesinde İstanbul ve Ankara belediye başkanları seçim mitinglerinde 'İşçilerin işine son vermeyeceğiz, işçinin ekmeğiyle oynayan namussuzdur, şerefsizdir' diye nutuklar atıyorlardı.
Ne oldu? Ne çabuk yuttunuz bu lafları? Niye atıyorsunuz insanları işinden?"
Özhaseki, konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa ederek AK Parti'ye katılan Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e parti rozetini taktı.
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