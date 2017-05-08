Özkök’ün ‘kurnazlığı’

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 5 Mayıs 2017 tarihli köşe yazısında; “Karşı semt bu günlerde garip eğlenceli” sözleriyle başlayan bir değerlendirmede bulunmuş. Özkök’ün karşı mahalleden kastı; Türkiye, Yeni Şafak, Yeni Akit, Kanal 7 ve Sabahtan grubu gibi yayın grupları ve grupların yazılmış ve görsel medya organlarında yazan çizen ve açıklama yapan gazeteciler. Bu gruplarda kalem oynatan gazetecilerin aralarındaki tartışmalar fazla keyiflendirmiş beyefendiyi. Ağzı kulaklarında “Trenden inenler, trene binenler” listeleri yapmakla meşgul bu zat. Kendince karşı mahalledeki tartışmayı derinleştirmenin, alevlendirmenin ardındaki muhterem. Fitne ateşine odun taşımakla meşgul. Bu zatın günahı değil. Kendinden bekleneni yapıyor. Başlıca günah buna ve bunun gibilere araç gereç verenlerin!..

“Aleyhinde köşelerin üzerine çarpı koyarak işaretleme yarışının başını Türkiye gazetesi çekiyor. Bir numaralı hedefe; Yeni Şafak, iki numaraya ise Star gazetesini koymuş görünüyor” cümleleri Özkök’e ait. Iddiaya Göre Türk basınının amiral gemisi Bağımsızlık gazetesinde yıllarca Genel Yayınlama Yönetmenliği yapmış bir gazeteci nasıl böyle bir değer biçme yapabilir? Bu iyi niyetle sadece gazetecilik bakışı olarak değerlendirilebilecek bir şart değildir. Burada amaç gayet açık. Karşısında mahalle dediği yayınlama gruplarını birbirine devirmek ve o mahallede yazarlar aralarında çıkan tartışmaları daha da büyütmek. Bu cümleler iyi niyetle yazılmış cümleler yok. Ertuğrul Özkök de iyi bilir ancak bir gazetede Genel Yayınlama Yönetmeni, Yazı İşleri Müdürü ve Ankara Temsilcisi hariç, hiçbir yazarın köşe yazılarında ileri sürdüğü görüş ve iddialar gazete yönetimini ve yayınlama grubunu bağlamaz. O manzara ve iddialar yazara; yorumcunun kendisine aittir. Zamanında Emin Çölaşan’ın, Bekir Coşkun’un ve Yılmaz Özdil’in yazdıklarının Hürriyet’in sahiplerini ve Genel Yayın Yönetmeni olarak kendisini bağlayamayacağını ve onların yazılarındaki bahis ve görüşler nedeni ile kendilerini kimsenin suçlayamayacağını bahis eden zat; şu anda kalkıyor bir köşe yazarımızın köşesindeki bireysel görüşlerini Türkiye gazetesinin görüşleri olarak takdim ediyor. Bununla da yetinmiyor; Türkiye gazetesinin birçok gazeteci ve gazeteyi hedefe koyduğunu iddia ediyor: Saçmalıyor. “Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, dün köşesinde ‘Trenden inenlerin’ bütün listesini yayınladı” diyor. Fuat Uğur, Türkiye gazetesinde köşe yazıları yazan ve yazıları da kamuoyunca yakından peşine düşüp takip edilen bir yazan. Köşesinde dile getirdiği manzara ve iddialar yalnızca kendisini bağlar. İyi okunan-iyi takip edilen bir yazar. Ama onun yazıp çizdiklerine bakarak “Türkiye gazetesi Yeni Şafak ve Star gazetesini hedefe koydu, o gazetelerde yazan-çizen bazı gazeteci kardeşlerimizin üzerine çarpı koydu” diye değerlendirmelerde bulunmak ayrıca doğru değildir, ayrıca de ahlak değildir. Bu kurnazlıktır; fitneyi köpürtmektir. Lakin Ertuğrul Özkök gibi bizim mahallenin geçmişini çok iyi bildiği birinin sözlerinin bu cenahta çok da bir değeri değil.

Hem Yeni Şafak Yayınlama Grubu ayrıca Star gazetesinin içinde bulunduğu yayın grubu ve bu gruplarda çalışan gazeteci kardeşlerimiz bizim için değerlidir. Onlarla ilgili olumsuz bir düşüncemiz ve fena niyetli bir girişimimiz asla olamaz.

48 yıllık yayınlama hayatına baktığınızda; Türkiye gazetesi, ümmet ve insanlar düşmanlarını, millî ve manevi değerlerimize karşı olanları, vesayet odaklarını ve inançlarımızı özgürce yaşamamıza engel olanları, vesayet odaklarını ve inançlarımızı özgürce yaşamamıza engel olanları bir numaralı hedefine koymuş ve yıllardan beri ahlak, vicdan-hak-hukuk ve özgürlük mücadelesi vermiştir. Ülkemizin; milletimizin çıkarlarına tutarsız hareket etmeyen; dinimize-diyanetimize-inancımıza sahip meydana çıkan-hasar vermeyen, hiç kimseye bizim zararımız dokunmaz. Siz işinize bakın Ertuğrul Bey. Hayallerinize Türkiye gazetelerini cihaz etmeyin; Cumhurbaşkanının “Sevgili gençler, benim adıma Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşur. Başka kimse benim adıma söz sahibi değildir, konuşamaz. Kim konuşuyorsa, onlar fitne üretiyordur. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Biz 80 milyonun gönlünü kazanmanın gayreti içindeyiz. Bunu başaracağız. Bugün bizimle yürümeyenler, yarın bizimle yürüyebilir. Kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik. Hor hakir görmedik” sözleri size de yanıt teşkil ediyor.