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Öztürk kardeşler Rio'da bronz madalya kazandı

2016 Rio Paralimpik Oyunları masa tenisi erkekler takım (Class 4-5) kategorisinin üçüncülük mücadelesinde Çin’i 2-1 mağlup eden Türkiye, bronz madalya kazandı.

16 Eylül 2016 Cuma, 22:40
Öztürk kardeşler Rio'da bronz madalya kazandı

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ANKARA

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Riocentro’da oynanan mücadelede, bronz madalyaya ulaşmak amacıyla Türkiye’yi temsil eden Ali Öztürk-Abdullah Öztürk ile Çinli Xingyuan Guo-Ningning Cao arasında 3 maç yapıldı.

Çiftlerde oynanan mücadelenin ilk setini 13-11 alan Çin karşısında çabuk toparlanan Türkiye, diğer setleri 11-6,11-8 ve 11-7 önde kapatarak rakibini 3-1 mağlup etti ve ilk maçı aldı.

Bireyselde Çinli Guo ile Ali Öztürk arasında 5 set süren mücadeleden 3-2 (4-11,11-9, 11-7, 7-11, 11-7) galip ayrılan Guo, ülkesi adına ikinci maçı alarak skoru 1-1’e getirdi.

Çinli Cao ile Abdullah Öztürk arasındaki üçüncü karşılaşma da çekişmeli geçti. Milli oyuncu, müsabakanın setlerini 5-11, 11-3, 12-10, 6-11 ve 11-7 alarak rakibini 3-2 yendi.

Üç maç sonunda Çin’i 2-1 mağlup eden Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, bu başarısıyla Paralimpik Oyunları’ndaki 5’inci bronz madalyasını elde etti. Ay-yıldızlıların, oyunlarda 2 altın ve 1 gümüş madalyası da bulunuyor.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

spor

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