Ana Sayfa   >   Genel   >   Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 16 ölü

Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 16 ölü

Pakistan’ın kuzeybatısındaki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 16 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

16 Eylül 2016 Cuma, 18:45
Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 16 ölü

Benzer Konular

'Daha fazla insanın ölmesi için cesetlere tuzak kurulmuştu'
'Daha fazla insanın ölmesi için cesetlere tuzak kurulmuştu'
BM'den Esed rejimine yardım konvoyu tepkisi
BM'den Esed rejimine yardım konvoyu tepkisi
Sabra ve Şatilla katliamı 34'üncü yılında anıldı
Sabra ve Şatilla katliamı 34'üncü yılında anıldı

İSLAMABAD (AA) – Pakistan’da hükümet kaynakları, Mohmand kabileler bölgesindeki bir camiye kimliği belirsiz bir canlı bomba tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırganın, caminin avlusunda kendisini patlattığı belirtildi.

İlk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

dünya

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi