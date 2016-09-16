Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 16 ölü

İSLAMABAD (AA) – Pakistan’da hükümet kaynakları, Mohmand kabileler bölgesindeki bir camiye kimliği belirsiz bir canlı bomba tarafından saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırganın, caminin avlusunda kendisini patlattığı belirtildi.

İlk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.