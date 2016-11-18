Palamuttan sonra sarıkanat ve lüfer de yüz güldürdü

Balıkçılarda palamut yavaş yavaş azalırken acilen de tezgâhları sarıkanat ve lüfer süslemeye başladı. İstanbul’un ünlü balıkçılarından Balıkçı Kenan fiyatların geçtiğimiz senelere kadar daha uygun olduğunu belirtirken gıda değeri yüksek olan palamudun ise stoklanması gerektiğini belirtti.

Soğuklara alışmaya çalıştığımız şu günlerde balığın özellikle palamut, sarıkanat ve lüferin hap etkisi oluşturacağını açıklayan Kenan Balcı, “Lüfer ve sarıkanat balığı boğazlarda palamudun önünü kesmiş durumda. Bu yüzden palamut Marmara’ya çıkış yapamıyor. Son iki-üç gündür devam eden rüzgârdan nedeniyle kaçabilen varsa kaçmıştır. Yahut palamudun devam edeceğini söyleyebilirim. Geçen yıl balıkçılarımız balık az olduğu için iflasın eşiğine dek geldi. Ama bu yıl balıkçılar ve müşterilerimiz balık bayramı yaşadı. Müşterilerimiz 100 tır kadar palamut stoku yaptı. Bunu da bitirmeye başlamışlar lakin tekrar stok yapmaya devam ediyorlar. Çünkü hamsinin kilosu bugün 16 liraya çıkarken, gıda değeri yüksek olan palamudun tanesi ise büyüklüğüne göre 7 ile 12 lira aralarında değişiyor. Şimdilerde sarıkanat ve onun büyüğü lüferin mevsimi başladı. Bu balıklarımız da fazla güzeldir. Bunlardan 17 – 40 lira arasından satılıyor. Bu şekilde giderse fiyatlar daha da düşebilir. Balıkçı Kenan olarak beklentimiz bu yönde. Palamudun bu bolluğu inşallah devam eder. Halkımız da bol bol balık yer. Çünkü 10 senedir az olduğu için hasret kaldılar” ifadelerini kullandı.

Balıkseverler de bu durumdan memnun

Müşterilerden Ekrem Durmuş da palamudu fazla severek yediklerini söyleyerek, “Bu sene fazla bol ve fiyatları uygun oldu. Bilhassa bu yıl bakımlı gelirli insanların palamudu depolayarak balık ihtiyacını gidermesi için büyük bir fırsat oldu. Biz de keza fiyatın yerinde, hem beslenme değeri yüksek keza de leziz oluşu sebebiyle içinden gelerek yedik. İnşallah bu bolluk devam eder” dedi.

SİNEM ERYILMAZ