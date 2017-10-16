Palandöken: Gelişen ülkemize korsan satıcılar yakışmıyor
Özellikle ilk ve ortaokul çevrelerinde bulunan ve açıkta satmak yapan korsan satıcılara karşı uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Korsan satıcılar tam gelişme döneminde olan çocuklarımız için çok büyük bir tehlike talep ediyorlar. Özellikle okul çevrelerinde sağlığa zararlı ve açık şekilde erzak satışı yapanlar resmen zehir satıyor. Mikrop ve bakteriler tezgahta açık şekilde satılan yiyecek ürünlerine kolaylıkla yapışıp üreyebilir. Yiyecek zehirlenmelerine bu şekilde çok sık rastlanıyor. bununla birlikte açıkta satılan bu ürünler hepatit A, kolera, karahumma gibi hastalıklarla beraber bedensel gelişimlerine doğrudan zarar verebilecek değin büyük etki oluşturabilir. En sağlıklı gıda takviyesi çocuklara evde besin çantası hazırlanmasıdır. Ona olanak yahut ambalajlı ve tüketim şartlarına uygun şekilde satılan gıda ürünleridir” biçiminde konuştu.
“Okul çevrelerinde seyyar satıcılara göz açtırılmamalı”
Korsan satıcılara hiçbir şekilde elastikiyet gösterilmemesi gerektiğini gösteren Palandöken, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kimin ne şekilde nerede ürettiği emin olmayan korsan satıcı ürünlerinde bir afiyet sorunu yaşandığında sorumluluk sahibi da bulunamıyor. Bu şekilde açıkta satılan ürünlerin hijyenik olmadığı, hastalıklara davetiye çıkarttığı da birçok kez raporlandı. 10 milyonu aşkın ilkokul ve ortaokul öğrencimizin sağlığını tehlikeye atan satıcılara asla esneklik gösterilmemeli. Ülkemizdeki 62 bin 250 okulun, ilk olarak büyükşehirlerdeki okullar almak üzere civarda denetimler artmalı.Mektep aile birliği, veliler ve zabıta ekipleri kendilerine düşen mesuliyet payının bilincinde olmalı. Meslek birliği içerisinde mektep etraflarında korsan satıcılara göz açtırmamalı.Gelişmekte olan ülkemize de bu şekilde satış yapan korsan cadde satıcıları yakışmıyor maalesef.”
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