Palet kiralama firması CHEP, Konya'da faaliyete başladı
KONYA (AA) – Konya Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu yeni fabrikasında faaliyete başlayan Avustralya firması CHEP, başta Torku ve Ünilever olmak üzere ulusal ölçekte çalışan firmalara nakliyede kullandıkları taşıma paletlerini kiralıyor.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde 9 bin metrekare kapalı alana sahip 2,5 milyon liralık yatırımla kurulan, 40 kişinin istihdam edildiği merkezi gazetecilere gezdiren şirketin Türkiye Genel Müdürü Ralf Paetzold, yaptıkları çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Paetzold, şunları kaydetti:
"Konya'da 40 bin palet kapasiteli bir tedarik merkezi kurduk. Dünya'da 59 ülkede yılda 4,6 milyar dolar ciroya ve 11 bin çalışana sahip küresel bir şirketiz. Ünilever ve Konya Şeker şirketleri ile zaten çalışıyorduk ama Konya'nın onların ana üretim merkezi olması bizi buraya yatırıma yöneltti. Şu anda burada 2,5 milyon yatırım bedeli ile 40 kişiye doğrudan istihdam sağladık. Yaptığımız iş firmalara uluslararası standartlarda talep edilen nakliye paletlerini kiralama yöntemi ile tedariğini sağlamak. Burada paletlerimizi kiraya vermenin yanı sıra geri dönüşlerinde bakım, onarım ve boyalarını yaparak tekrar kullanıcıya hazır hale getirmek ve kiralamak. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin 16 faklı yerlerinde servis hizmeti veriyoruz. 20 bin noktaya paletlerimiz ulaşıyor. Palette kullandığımız hammadde tedariğinin yüzde yüzünü Türkiye'den satın alıyoruz. Konya'da ise günlük 5 bin paleti doğrudan müşterilerimize kiralıyoruz."
Paetzold son olarak kiralanan her bir CHEP paletiyle, firmaların daha sürdürülebilir bir tedarik zincirine ve daha akıllı, daha yalın ve daha uygun maliyetli bir iş modeline sahip olmalarını sağladıklarını da sözlerine ekledi.
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