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09 Mayıs 2017 Salı

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Pamukkale değil Van

Başkale’ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi köyündeki travertenler, doğa harikası görüntüsü ve Denizli’deki Pamukkale’ye benzerliğiyle ilgi çekiyor.

09 Mayıs 2017 Salı, 18:09

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Başkale’ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi köyündeki travertenler, doğa harikası görüntüsü ve Denizli’deki Pamukkale’ye benzerliğiyle ilgi çekiyor. Hafta sonları vatandaşların piknik alanı olarak kullandığı bölgeye çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor. İlçede tayin yapan memurlarla alan illerinden gelen turistler, doğa harikası travertenlere gelip manzaranın tadını çıkarıyor.

Havaların ısınması ile beraber vatandaşların şifa bulmak için aileleriyle travertenlere gelen çocuklar, hem manzaranın ayrıca de sıcak suyun tadını çıkarıyor.

Engin Ertürk 

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