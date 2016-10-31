Pana Filmden Necati Şaşmazla ilgili açıklama

PANA FİLMDEN ASILSIZ HABERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bir Takım internet sitelerinde Pana Film Idare Heyeti Başkanı ve Kurtlar Vadisi Pusu’nun başrol oyuncusu Necati Yanılmaz hakkında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna yönelik haberler yayınlanmıştır.

Söz konusu haberlerde, Necati Şaşmaz’ın resepsiyona çağrılmadığı bahis edilmekte ve birtakım asılsız iddialarda bulunulmaktadır.

Sayın Necati Şaşmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan göre verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri göre telefonla bizzat aranarak davet edilmiş ama daha önceden planlanan bir yurtdışı gezisinde olduğu için katılamamıştır.

Bu şart Cumhurbaşkanlığı yetkililerine de bildirilmiştir.

Hal böyle iken, bu haberleri, Sayın Necati Şaşmaz hakkında son günlerde sistemli bir şekilde yürütülen karalama kampanyasının bir devamı olarak değerlendiriyoruz.

Bu nesil asılsız haberlere imza atan internet siteleri hakkında hukuki haklarımızı ardına kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın…

Saygılarımızla…

PANA FİLM