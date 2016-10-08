Ana Sayfa   >   Genel   >   Pancar tarlasına Hint keneviri operasyonu

Pancar tarlasına Hint keneviri operasyonu

08 Ekim 2016 Cumartesi, 14:15
Pancar tarlasına Hint keneviri operasyonu

Benzer Konular

Uyuşturucuyu foseptik çukuruna saklamış
Uyuşturucuyu foseptik çukuruna saklamış
Çocuğa uyuşturucu veren kişi adliyeye sevk edildi
Çocuğa uyuşturucu veren kişi adliyeye sevk edildi
Konya'da uyuşturucu operasyonu
Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) – Konya’da baba ve oğlu, pancar tarlasında 572 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 27 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi’ndeki pancar tarlasında 572 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 27 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba Ahmet K. ile oğlu Mustafa K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

esrar Hint keneviri pancar uyuşturucu

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet