Pancar tarlasına Hint keneviri operasyonu

KONYA (AA) – Konya’da baba ve oğlu, pancar tarlasında 572 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 27 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Çumra ilçesi Abditolu Mahallesi’ndeki pancar tarlasında 572 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 27 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan baba Ahmet K. ile oğlu Mustafa K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.