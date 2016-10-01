Pancar üreticilerinden randevulu alım sistemine tepki

KARAMAN (AA) – Karaman’da çiftçiler, randevulu alım sistemine tepki amacıyla tarlalarından söktükleri şeker pancarlarını teslim etmiyor.

Kent merkezi, Demiryurt, Kılbasan, Kızık ve Sudurağı’ndaki alım merkezlerine yüzlerce traktörle gelen üreticiler, randevulu sistemin kendilerini mağdur ettiği iddiasıyla pancarları teslim etmeyerek bekletiyor.

Sudurağı Alım Merkezi’nde bekleyen üreticilerden Nebi Göl, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır üreticilerin pancar alım merkezlerine getirdikleri ürünleri serbest alım sistemiyle sırası gelince sorunsuz şekilde teslim ettiklerini söyledi.

Bu yıl başlatılan randevulu sistemle alım süresinin çok uzatıldığını savunan Göl, “Randevulu sistem bize uygun değil. Bunun için sesimizi duyurmak adına söktüğümüz pancarı teslim etmeme kararı aldık. Serbest alım sistemine geçilinceye kadar pancar teslim etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Sudurağı Belediye Başkanı Mehmet Derviş Ceyhan da yeni sistemin üreticileri zora soktuğunu anlattı.

Yeni sistemde üreticilere yeteri kadar günlük tonaj verilmediğini öne süren Ceyhan, “Tedirginlik ondan. Kış geliyor. Herkes bir an önce pancar işini bitirip, diğer işlerine bakmak istiyor. Azıcık yağmur yağsa, 10 gün tarlaya girilmez. Bu yüzden vatandaş tepkisini gösteriyor. İlgililerin üreticinin sesine kulak vermesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

– “Sistemin uygulanması mümkün değil”

Pancar alım merkezlerinde üreticilerle konuşan Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu da randevulu sistemin kentin iklim şartları göze alındığında uygulanmasının kesinlikle mümkün olmadığını savundu.

Bu durumu yetkililerle görüştüklerini, cevap alamadıklarını vurgulayan Muğlu, şunları kaydetti:

“Bu zorlukları pancar üreticileri birebir yaşıyor. Bekleyecek zamanları yok. Çiftçilerimiz sorunlarının çözümü için kantarlara ürün teslim etmemiş. Yani kantarları kapatmışlar. Bu sorunların hemen giderilmesini istiyoruz. Üreticinin tahammülü artık kalmadı. Bizim için bu dönemde zamanı iyi kullanmak çok önemli. Yıllardır sorun yoktu. Bu sistemle sorunlar, başladı. Randevulu sistem Karaman ve İç Anadolu için uygun değil.”

Karaman Pancar Alım Şefi Şahin Şahin de sorunların gerekli yerlere iletildiğini belirterek, “Bu, bizim kendi başlattığımız bir uygulama değil. Sizin isteklerinizi amirlerime ilettim. Bizler size yardımcı olmak istiyoruz. Şu anda Karaman’da sisteme göre alacağımız üründen çok fazla ürün aldık. Mantıklı şekilde uygun bir çözüm bulunacağına inanıyorum.” diye konuştu.