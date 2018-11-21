Para-tekvandocunun azmi, 47 yaşında şampiyonluk getirdi
NİĞDE (AA) – ABDULLAH ÖZKUL – Yüksek gerilime kapıldıktan sonra iki kolunu kaybeden Yıldıray Erdiç, 47 yaşında elde ettiği Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor.
Niğde'nin Orhanlı beldesinde yaşayan elektrikçi Yıldıray Erdiç (47), 2001'de yüksek gerilime kapıldı ve iki kolunu kaybetti.
Kollarını kaybettikten sonra karamsarlığa kapılan Erdiç'in hayatı, antrenörü Doğan Erdoğdu'nun yönlendirmesiyle geçen yıl başladığı para-tekvandoyla değişti.
Yıldıray Erdiç, ilerlemiş yaşına rağmen kısa sürede para-tekvandoda önemli başarılara imza attı. Milli sporcu, geçen mayısta Türkiye, haziranda da Avrupa şampiyonu oldu.
Evli ve 4 çocuk babası Yıldıray Erdiç'in yeni hedefi ise gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek.
– "Hedefim dünya şampiyonluğu"
Yıldıray Erdiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü Doğan Erdoğdu'nun yönlendirmesiyle tekvandoya başladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Hocam telefonla aradı, 'Seni tekvandoya yazdıralım.' dedi. Ben de yapabilir miyim diye düşündüm. Daha sonra kendisiyle görüştüm, ilgimi çekti, o günden beri devam ediyorum. İlk başta 'Bu yaşta spor olur mu.' diye yadırgadım ama oluyormuş. Sporun yaşı yokmuş. Türkiye şampiyonluğum var. Bulgaristan'da Avrupa şampiyonu oldum, altın madalya aldım. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Allah nasip ederse Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak. O gururu, duyguyu anlatamam. O duyguyu yaşamak lazım. Orada paranın hiçbir önemi yok. Önemli olan, Türk bayrağını dalgalandırmak."
– "Kollarımın olmaması bir engel değil"
Çalışmalarının güzel gittiğini ve antrenmanlarına devam ettiğini anlatan Yıldıray Erdiç, "Spora başlayınca hayatım değişti. Karamsardım, spora başlayınca engeli unuttuk." dedi.
Engellilere spor yapmalarını tavsiye eden Erdiç, "Kollarımı kaybedince dünyayla ilişiğim kesildi, yaşamam diye düşünüyordum ama iş farklıymış. Şu anda kollarım varmış gibi, ilk doğduğum gibi hissediyorum. Çalıştıkça, şampiyon oldukça da engelimi unutuyorum. Kollarımın olmaması bir engel değil." ifadelerini kullandı.
Yıldıray Erdiç, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'e, milli takım teknik direktörü İlhan Aşkın'a ve Bor Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ethem Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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