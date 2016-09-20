Paralimpik Milli Takımı İstanbul'da

Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde düzenlenen 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda 3 altın madalya ile organizasyon tarihinin en başarılı performansını gösteren Türkiye Milli Takımı, İstanbul’a geldi.

İSTANBUL (AA) – Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde gerçekleştirilen 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda 3 altın madalya alarak organizasyon tarihinin en başarılı performansını gösteren Türkiye Milli Takımı, İstanbul’a geldi.

Rio de Janerio kentinden İstanbul’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile milli takım kafilesini, Atatürk Havalimanı’nda Bakan Kılıç’ın babası Sinan Kılıç, annesi Behire Yıldız Kılıç ile sporcuların aileleri ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’na mensup üyeler karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıç, tüm sporculara teşekkür ederek, “Bu akşam görüşleri benden almayacaksınız, sporculardan alacaksınız. Sporcularımız büyük fedakarlık göstererek, büyük çalışma örneğiyle ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Altın, gümüş ve bronz aldılar. Hepsinden önemlisi bedensel veya fiziki engelin hayata engel olmadığını tüm dünyaya ve Türkiye’ye bir kez daha gösterdiler.” dedi.

Bu akşamın onların olduğunu kaydeden Kılıç, “Biz onlara yardımcı olmaya çalıştık. Yardımlarımızı ve desteklerimizi en iyi şekilde değerlendirdiler. Golbolda kızlar altın madalya aldı. Bu ilk oldu. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sporcuların Türkiye adına büyük mücadele verdiğini kaydeden Kılıç, şunları söyledi:

“Rio’ya gidip Türkiye’yi temsil etmek üzere çaba gösterdiler. Maçlarda bizi çok heyecanlandırdılar. Golbol takımı farkı açarak kazandı. Nazmiye, ağırlıkları kaldırırken heyecanlandırdı. Abdullah, toplara kesme vururken heyecanlandırdı. Tüm arkadaşlar yoğun duygular yaşattı. Şimdi hedef 2020’ye daha fazla sporcuyla katılıp daha fazla madalya kazanmak. Bunu başaracak güç onlarda var. Hep beraber başaracağız.”

-Sporcuların görüşleri

Oyunlarda halterde 104 kiloluk kaldırışıyla dünya rekoru kırarak ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu Nazmiye Muratlı ise yaptığı açıklamada, “Altın madalya aldım. Verdiğimiz sözü tuttuk. Biraz yorgunum, dinlenmek istiyorum. Hem dünya hem paralimpik rekoru kırdım. Daha çok işim var.” diye konuştu.

Masa tenisi tek erkeklerde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk de yoğun çalışmanın neticesinde bu başarıyı yakaladığını vurguladı.

Yaklaşık 10 aydır ailesinden ve evinden uzak kaldığını belirten milli sporcu, “Hocalarımızın özel çalışmaları sonucu altın madalyayı aldım. Takımlarda da bronz madalya aldım. Kendi üzerime düşen görevin en iyisini yaptım. Takım arkadaşlarım da terinin son damlasına kadar mücadele etti, güzel sonuçlar çıktı.” değerlendirmesinde bulundu.

Masa tenisinde başarılı olan Çinli rakibini yenerek altın madalya almasının hatırlatılması üzerine Abdullah Öztürk, şunları söyledi:

“Masa tenisi, Çinli veya Asyalı sporcular için ata sporu diye geçer. Çinliler ve Korelilere karşı daha rahat maçlar çıkarıyorum. Ekstra motive oluyorum. Bundan sonra 2020 Tokyo Oyunları var. Aralarda dünya ve Avrupa şampiyonaları olacak. Hedefim 2020 Tokyo’da iki altın madalya almak olacak.”

Türkiye, oyunlarda 3 altının yanı sıra 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.