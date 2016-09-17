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'Parçalı ay tutulması' gerçekleşti

17 Eylül 2016 Cumartesi, 11:35
'Parçalı ay tutulması' gerçekleşti

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İZMİR (AA) – Ayın bakır renginde göründüğü “Parçalı ay tutulması” Türkiye’den de gözlendi.

Astronomi meraklılarının bekledikleri 2016 yılının son parçalı ay tutulması, TSİ 21.00 sonrası izlendi.

Dünya atmosferinin Güneş’ten gelen mavi ışınları saçıp, kırmızı ışınları kırarak, Ay’ın üzerine düşürmesi nedeniyle, Ay’ın bakır renginde göründüğü tutulma, çıplak gözle de görüldü.

Ay tutulması, Dünya’nın Ay ile Güneş arasında bir noktada bulunması sonucu, Ay’ın, Dünya’nın gölge konisinin içerisinde kalmasıyla gerçekleşiyor.

Ay’ın, Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya’nın, Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle her tutulmada Ay, Dünya’nın gölge konisine tam girmeyebiliyor.

Bu durumda gerçekleşen tutulma, ”Parçalı Ay Tutulması” olarak adlandırılıyor.

Muhabir: Denizhan Güzel

Bilim

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