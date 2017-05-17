Paris’te Harput Konferansı

Harput’un UNESCO Dünya Servet Geçici Listesi’ne alınmasıyla ilgili olarak başlatılan çalışmalar kapsamında Paris’te UNESCO binasında “Harput Konferansı” düzenlendi. “Doğu Yönünde Osmanlı ve Harput” adlı konferansın moderatörlüğünü Türkiye’nin UNESCO Nezdinde T.C Kalıcı Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer yaptı. Konferansa, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Muhakkak, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fransız bilim adamı Prof.Dr. Pierre Pinon ile Şafak Uykusundaki Kent:Harput kitabının editörü Şatafat Gül Duman katılarak sunum yaptı.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Muhakkak, Harput konferansıyla ilgili olarak Harput’un geleceği için kayda değer bir adımın daha atılmış olduğunu açıklama etti. Başkan Yanılmaz, “Harput bizim dünya mirası kentimiz. Bir medeniyetler şehri. 7 bin takvim tarihiyle, birikimleriyle bir çok medeniyete ve dinlere konut sahipliği yapmış bu şehirde halen cami ve kiliseler halihazırda ibadete açık durumda” dedi.

Birbirinden ayrı dinlerin Harput’ta çok kuytu bir şekilde ibadetlerini yapabildiklerini söyleyen Belediye Başkanı Muhakkak, Harput Kalesi, Ulu Cami, Meryem Belli Başlı Kilisesi, Benekli Mescit, Arap Baba ve Mansur Baba Türbeleri gibi daha bir fazla tarihi değerle Harput’un Dünya Mirasını temsil etmekte olduğunu belirtti. Yanılmaz, Fransızları ve bütün Avrupa vatandaşlarını, Harput’un ve aynı zamanda Elazığ’ın da sahip olduğu Hazar Gölünü, Kayak Merkezi, Buzluk Mağarası gibi bir fazla tarihi ve turistik alanları gezip görmeleri için kentimize davet ediyorum dedi. Harput’un UNESCO Dünya Servet Geçici Listesi’ne alınması halinde sahip olunan bu kapasitenin bize büyük avantaj sağlayacağını dile getirdi.

“Şafak Uykusundaki Şehir: Harput” kitabının editörü Şatafat Gül Duman, dia gösterimiyle, Harput’un tarihçesini anlattı. Fransız bilim adamı Prof.Dr. Pierre Pinon ise, ömrünün yarısından fazlasını Türkiye’de geçirmiş olan sanat tarihçisi, mimar, kazıbilimci, artist ve gezgin Albert Gabriel’in arşivlerinden elde edilen bölgeye ait tarihi evrak ve fotoğrafları slayt gösterimiyle sundu. Prof. Pierre Pinon tarafından gün ışığına çıkarılan Fransa’da Bar-sur-Aube’daki evinde bulunan kişisel eşyalar, mimari çizimler, yazışmalar, notlar ve yayımlanmamış 3 yüzün üstünde suluboya resimleri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yıllar önce araştırmacılarla birlikte yaptığı gezide Harput’da dair izlenimlerini anlattı. Ortaylı, Harput’un geçmişteki önemine değinerek Ipek Yolu zamanında manâlı bir rol üstlendiğine uyarı çekti. Ortaylı, Tahlilci Albert Gabriel içen keşke bizden birisi olsaydı, keşke bizim için çalışsaydı, bu kişinin çalışmalarından mutlaka faydalanılması gerektiğini söyledi.

Tansu Sarıtaylı