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Park halindeki lüks otomobil yandı

Konya’da cadde üzerinde park halinde olan lüks otomobil yanarak kullanılamaz ışık halkası gelirken, polis kundaklama ihtimali üzerine duruyor. Durum, merkez Meram ilçesi Büyükaymanas Mahallesi İçme Sokak üzerinde meydana geldi.

27 Kasım 2016 Pazar, 15:33
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Konya’da cadde üzerinde park halinde olan lüks otomobil yanarak kullanılamaz ışık halkası gelirken, polis kundaklama ihtimali üzerine duruyor.
Durum, merkez Meram ilçesi Büyükaymanas Mahallesi İçme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamza A.’ya ait olduğu öğrenilen 42 DDA 01 plakalı lüks otomobilin yandığı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine durum yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede durum yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri yangının dışarıdan bir müdahaleyle çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Bunun üstüne polis ekipleri otomobilde inceleme yaptı.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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