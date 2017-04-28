Parkinson hastası yaşlı adam bulundu

KONYA (AA) – Derebucak ilçesinde, kayıp olarak aranan ve kendisinden haber alınamayan Parkinson hastası Hamdi Özer, 4 günlük arama çalışmalarının ardından sarp arazide kayalıklar arasında sağ olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi’nde ikamet ettiği evinden pazartesi günü ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Hamdi Özer, ailesinin jandarmaya kayıp başvuru yapmasının ardından bölgede geniş çaplı olarak yürütülen çalışmalarla aranmaya başlanmıştı.

Kayıp müracaatı üzerine harekete geçen Derebucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı adamın görüldüğü belirtilen Medi Yaylası’ndaki arazide arama tarama çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Vatandaşların da verdiği destekle yaylada geniş bir alanda tarama faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, yaşlı adamı 4 gün sonra sağ olarak bulmayı başardı. Sarp arazide kayalıklar arasında yatarken bulunan ve yürümede güçlük çektiği belirtilen Özer, daha sonra Derebucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.