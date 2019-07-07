Parkta bulunan yavru ebabil kuşu koruma altına alındı
ANKARA (AA) – Ankara'da çocukların parkta bulduğu yavru ebabil kuşu, yetkililere teslim edilerek koruma altına alındı.
Sincan'da bir parkta oynayan çocuklar, yerde yavru ebabil kuşu buldu. Çocukların ellerindeki kuşu fark eden Hakan Esbalat adlı vatandaş ise durumu yetkililere bildirdi.
Kuşla yakından ilgilenen, bir süre besleyen Esbalat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden gelen ekiplere yavru ebabil kuşunu teslim etti.
Hakan Esbalat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşu çocukların elinde gördüğünde, zarar görmemesi için çoçuklardan aldığını, önce kuşun karnını doyurduğunu söyledi.
Kuşu gördüğünde, ebabil kuşu olduğunu anladığını dile getiren Esbalat, kuşun herhangi bir yarasının bulunmadığını, besledikten sonra da durumu yetkililere bildirdiğini anlattı.
Kuşu teslim almaya gelen yetkililer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce ebabil kuşuna bir süre bakılacağı, kuşun daha sonra da Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edileceği, ardından da doğaya bırakılacağı bilgisini verdi.
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