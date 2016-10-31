Pasaport ve ehliyet işlemleri Nüfus İdaresine devrediliyor

Resmi Gazete’de mucizevi hal dahilinde (OHAL) önceki gün yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen pasaport ve ehliyet işlemleri, polisten alınarak 1 sene içinde Nüfus ve Yurttaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilecek.

Bugünden itibaren AB uyumlu, parmak izli, çipli yeni pasaportlar için emniyete müracaatlar başlayacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü devralıncaya dek pasaport ve sürücü belgesi işlemleri hizmeti Güvenlik Genel Müdürlüğü göre verilmeye devam edilecek.

ARAÇTA RUHSAT

Ruhsatını araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dıştan bambaşka bir yere takan sürücülere 92 TL cinayet verilecek. Vasıta bilgileri doğrulanıncaya ve plaka yerinde yere takılıncaya değin araç trafikten men edilecek.

KABARTMALAR

Yönetmelikte belirtilmiş nitelik ya da ölçülere tutarsız plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da bambaşka okunmasına veya okunamamasına niçin olacak şekilde plakasında değiştirme yapan araç sahibine 412 TL cinayet verilecek.

Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün zaman tanınacak.Bu süre sonunda tescil plakalarını yerinde duruma getirmeyenler hakkında 844 TL ceza verilerek tescil plakası yerinde duruma getirilinceye değin vasıta trafikten men edilecek. Bu Nedenle, kabartma plaka kullanmanın önüne geçilecek.

PLAKASIZ VASITA

Kayıtlı arabulucu plakasız kullanan sürücüye bin 698 TL ceza verilecek, plaka takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek.

SAHTE PLAKA

Diğer bir araca tescilli ya da sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin TL para cezası verilecek ve vasıta trafikten men edilecek.

PLAKA BASIMI

Basılı kâğıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışarıda basımını ya da dağıtımını yapanlara 10 bin TL para cezası verilecek.

Elif Nurgül Çülük – Gazete Habertürk