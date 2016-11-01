Pasaportta Parmak izi dönemi başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen üyesi ülkelere vizesiz yolculuk edebilmesi için aranan şartlardan biri olan AB’ye ahenkli yeni pasaportlar hazırlandı. Çipli pasaportlarda eklenen bir yeni özellik ise “Parmak izi” oldu.

Şube Müdürü Serkan Türkyıldız, eski pasaport ile yeni düzenlemeyle “Parmak izi” yer alan pasaporta ilişkin veri verdi. Türkyıldız, görünüm itibari ile eski ve yeni pasaportlar aralarında herhangi bir fark olmayacağına dikkat çekerek, 2010 yılından beri verilen çipli pasaportlara “Parmak izi” verisinin eklendiğini kaydetti.

“Bugünden itibaren verilecek tüm pasaportlarımızın çiplerinde vatandaşlarımızın parmak izleri de bulunacak”

Daha önceden de çipli pasaportlar içerisinde; ad, ata ad, kimlik numarası gibi kişisel verilerin bulunduğunu aktaran Türkyıldız, konuya ilişkin, “Bu Avrupa Biriliği vize serbestisi muafiyeti zarfında 72 kriterden biri olan parmak izlerinin de pasaport çiplerine yerleştirilmesini bugün itibariyle başlamış bulunduk ve bugünden itibaren verilecek bütün pasaportlarımızın çiplerinde vatandaşlarımızın parmak izleri de bulunacak” biçiminde konuştu.

Yeni pasaportlar ne gibi kolaylıklar sağlayacak?

Türkyıldız, “Parmak izi” ayrıcalığı yer alan yeni pasaportların sağlayacağı avantaja ilişkin ise, “Bu parmak izi Avrupa Birliği ile ülkemizin uzlaşma sağlaması halinde AB Schengen ülkelerine vizesiz seyahatleri muhtemel olabilecek” ifadelerini kullandı.

Emniyetteki pasaport işlemleri nasıl uygulanacak?

Yeni pasaportları almak isteyen vatandaşların izlemesi gereken başvuru işlemleri ile ilgili Türkyıldız, şahısların ilk kez epasaport.egm.gov.tr adresinden randevu almaları gerektiğinin altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

“Epasaport.egm.gov.tr adresinden randevu aldıktan sonra başvuru birimine randevu saatinden 10 dakika önce gelirlerse vatandaşlarımızın yanlarında kimlikleri ve 2 adet fotoğrafla birlikte kimlik ve fotoğraflarını teslim ettikten sonradan parmak izlerini verecekler. Bu bilgiler bize; Pasaport ve Tehlikesiz Evrak Daire Başkanlığı’na online olarak ulaştırılacak. Biz de orada bu pasaportu kişiselleştirdikten sonra 3 ile 7 gün içerisinde PTT kanalı ile vatandaşlarımızın adreslerine ulaştıracağız.”

“Aciliyete lüzum yok”

Türkyıldız, yeni pasaportlara geçiş sürecinde herhangi bir aceleye lüzum olmadığına vurgu yaparak, “şimdi vatandaşlarımızın mevcut pasaportlarını halen geçerli. Pasaportlarında varsa vizeleri de hala geçerli. Yalnız AB ile vize muafiyeti anlaşması sağlandığı takdirde AB ülkelerine vizesiz seyahat etmek için değiştirmeleri gerekebilir. Şu an için böyle bir aciliyete gerek yok” açıklamasında bulundu.

Türkyıldız, yeni pasaportlarda ödenmesi gereken ödenti miktarının ise defter bedeli olarak 87 buçuk lira olduğunu ve vatandaşlardan bu miktar dışarıda herhangi bir harç bedelinin alınmayacağını vurguladı.

Vatandaşlardan yeni pasaportlara yoğun alaka

Pasaportlarını değiştirmek için Pasaport Şubesi’nde işlemlerini yaptıran vatandaşlar yeni uygulamaya sunulan “Parmak izi” özelliğinin yurt dışına seyahatlerde rahatlık sağlayacağı için memnun olduklarını dile getirdiler.

“Parmak izi” özelliğinin seyahatlerde rahatlık getireceğini belirten Hilal Yavuz isimli bir yurttaş, “Eğer huzur verecekse mutluluk verecek bir olay. Huzur vereceğini düşünüyorum. Geleli daha 10 dakika olmadı memur bey son derece anlayışlı davranıyor. Çipli olması fazla hoş çok büyük bir refah özellikle yurt dışına çıkışlarda koskocoman bir refah olacağını düşünüyorum. Çip olmazsa çıkışlarda sorun yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Benan Özben