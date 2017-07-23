Paşayeva, Nevşehir'de “Karabağ Sokağı”nın açılışına katıldı

NEVŞEHİR (AA) – Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, “Birleşmiş Milletler, 5 büyük devletin çıkarlarını savunan kurumdan başka bir şey değil. O devletlerin haklarını savunması gerekirse haklarını savunuyor. Ama bizim gibi devletleri umursamıyor.” dedi.

Uçhisar Belediye Meclisi kararıyla Karabağ’a destek vermek için bir sokağa Karabağ adı verildi. Bu kapsamda düzenlenen törene katılan Paşayeva, kürsüye elinde Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu geçen günlerde ölen 2 yaşındaki Zehra bebeğin fotoğrafıyla çıktı.

Paşayeva, konuşmasında, Azerbaycan olarak vahşi bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını belirtti. Avrupa’nın yaşanan baskılara ve katliamlara sessiz kalarak iki yüzlü davranış sergilediğini savunan Paşayeva, “Bu fotoğraftaki çocuk acımazsızca katledildi. Hani insan hakları diyen batı? Nerede insan hakları diye bas bas bağıran Avrupa? Yüzlerce çocuk böylesine katledildi. Zehra onların son katledilenidir. Ama maalesef dünya buna duyarsız kaldı.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) sadece daimi üye beş devletin çıkarların doğrultusunda tavır sergilediğini, diğer ülkelerin sorunlarını umursanmadığını iddia eden Paşayeva, Avrupa’daki terör olaylarını Türkiye ve Azerbaycan’ın sürekli lanetlediğini ancak Türkiye’de yaşanan terör olaylarına Batı’nın tepki göstermediğini belirtti.

Paşayeva sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de terör oldu, ses yok. Sizde terör olduğu zaman biz lanetliyoruz. ‘Terör insanlık düşmanıdır.’ diyoruz. Ama bizde terör olduğu zaman neden sesinizi duymuyoruz. Bazılarınızı ise o terör örgütlerinin arkasında görüyoruz. Bunun adı çifte standarttır. Birleşmiş Milletler, 5 büyük devletin çıkarlarını savunan kurumdan başka bir şey değil. O devletlerin haklarını savunması gerekirse haklarını savunuyor. Ama bizim gibi devletleri umursamıyor. O yüzden uluslararası hukukun çöktüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada hakkını savunmanın tek yolu güçlü olacaksın, birlik içinde olacaksın. Güç de birlikten geçer.”

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözleriyle BM’yi eleştirdiğini dile getirerek, “Birleşmiş Milletler, o 5 büyük ülkenin kanunsuzluklarına, yolsuzluklarına, zulümlerine bir hukuki kılıftır. O yüzden dünyanın lideri, Türk milletinin ve ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan, her zaman ve her platformda ‘Dünya beşten büyüktür’ demiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan da Karabağ’ın Türk toprağı olduğunu, buradaki soruna dikkat çekmek ve birlik mesajı verebilmek amacıyla beldedeki bir sokağa “Karabağ sokağı” adının verildiğini belirterek, “Karabağ bir Türk toprağıdır, Karabağ bir Azerbaycan toprağıdır. Ama maalesef Karabağ’ın bir kısmı şu anda işgal altında tutulmaktadır. Bu tören, topraklarımızı kurtarana kadar vereceğimiz mücadelenin andıdır.” sözlerine yer verdi.