Passolig cezalısı 70 yaşındaki adam Cumhurbaşkanından af bekliyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşamış 70 yaşındaki Zihni Çelik, arkadaşıyla birlikte gittiği taraftarı olduğu Yenimalatyaspor’un maçında başkasına ait Passolig kartını arkadaşına kullandırttığı için statlara girişi yasaklandı ve her hafta karakola gidip imza atma cezası aldı. Passolig suçlusu olduğunu itiraf eden fakat suçunun bir defa bile bile olarak affedilmesini isteyen Zihni Çelik, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bir kereye kasten elde etmek üzere bu suçumuzu bağışlama etsinler” dedi.

“Bir kereye bilerek böyle bir hataya düştük”

Akçadağ Cami Hizmetleri Derneği Başkanı olduğunu gösteren Zihni Çelik, daha önce spor kulübü başkanlığı yaptığını ve futbol hayranı olduğunu açıklama ederek, “Ben Akçadağ Cami Hizmetleri Derneği Başkanıyım. Daha önce spor kulübü başkanlığı yapmış bir spor hastasıyım. Malatya maçına gittiğimizde, bir arkadaşımın Passoligi yoktu. Benim de yeğenimin Passoligi yanımdaydı. Orada içeri girerken ben girdim fakat arkadaşım yakalandı. Passolig senin değil suçlusun diyerek, arkadaşımı ast tarafa aldılar. Soruşturmayı oldukça uzattılar. Maç bitene değin da içeride tuttular. Bu Passoligin başka biri tarafından kullanılmasının kabahat olduğunu biliyoruz. Fakat bir kereye kasten böyle bir hataya düştük diye her hafta gidip emniyette, ‘Passolig’i yakalattın, maça gitmeyeceksin’ diye imza atamak azıcık sıkıcı oluyor” şeklinde konuştu.

“Bu suçumuzu affetsinler”

Arkadaşıyla birlikte giriştikleri bu suçun affını isteyen Çelik, “Ben bunun affını istiyorum. Çünkü Türkiye’mizde ücret olsun, bazı suçlar olsun bir fazla konu da aflar çıktı. Bunun da bir sefere bilerek affetme edilmesi için Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Bir defaya bile bile olmak üzere bu suçumuzu affetsinler. Türkiye’de fazla Passolig suçluları var. Onlarda aynen bizim gibi gitmiş bir defalık Passoligini diğer arkadaşa vermiş ve yakalatmıştır” diye konuştu.