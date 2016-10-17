Patates çiftçisinin gözü Rusya pazarında

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Patates üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden Nevşehir’de hasadın başlamasının ardından ürünün kilogramı tarlada 30 kuruştan alıcı buluyor.

Üreticilerin çoğu hasat dönemindeki fiyatın, maliyeti karşılamadığı düşüncesiyle ürünlerini bölgedeki kayadan oyma soğuk hava depolarına kaldırıyor.

Yılda yaklaşık 600 bin ton patates üretilen Nevşehir’de, verimin düşük ve Rusya’ya ihracatın başlayacak olması nedeniyle ürünün kilogram fiyatının yıl sonuna kadar 60 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altınışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde 70 bin dekarda ekili patateste geçen yıla oranla verimin yüzde 20-30 düştüğünü belirterek, bu durumun iç piyasayı olumsuz etkilemeyeceğini savundu.

Altınışık, “Geçen yıl yaklaşık 600 bin ton üretim yapılmıştı ancak çiftçilerin hatalı tarım metotlarından dolayı bu yıl rekolte düştü. 450 bin ton verim bekliyoruz.” diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile hazırladıkları rapora göre, bir kilogram patatesin çiftçiye 40 kuruşa mal olduğunu aktaran Altınışık, bugünlerde 30 kuruştan satış yapılması nedeniyle üreticinin zarar ettiğini söyledi.

Rusya ile ilişkilerin iyileşmesinin ardından ihracat için hazırlık yapıldığını anlatan Altınışık, bu durumun, iç piyasada patates fiyatlarını aşırı artıracağına inanmadığını dile getirdi.

Altınışık, Türkiye’de patates tüketiminin düşük, üretimin ihtiyaçtan fazla olduğunu vurgulayarak, çiftçinin zarar etmemesi adına yeni pazarlar bulunması gerektiğini kaydetti.

– “Geçen yıl 100 bin ton patates depolarda çürüdü”

Patates tüketiminin özellikle iç piyasada artırılmasına yönelik çalışma yapılması, bu yönde kamu spotları hazırlayarak üreticiye destek verilmesi gerektiğini belirten Altınışık, “3. dünya ülkelerine yönelik maddi yardımların patates olarak yapılmasını talep ediyoruz. Devlet yemekhanelerinde patates biraz fazla tüketilmeli. Öte yandan kamu spotlarıyla patatesin besleyiciliği ve yararları anlatılarak, halk bu ürünü tüketmeye teşvik edilmeli.” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı tarımda havza bazlı üretime bir an önce geçilmesi gerektiğini anlatan Altınışık, ülke gelinde birçok ilde kontrolsüz patates üretildiğini, bu nedenle çiftçinin mağdur olduğunu kaydetti.

Altınışık şöyle konuştu:

“Patates şu an tarladan kilogramı 30 kuruşa satılıyor. Maliyeti 40 kuruş olduğu için çiftçi zarar ediyor. Rusya’daki sebze meyve ihracatının serbest bırakılmasının ardından fiyatlarda kıpırdama olur diye düşünüyoruz. Türkiye’de yeterince patates tüketilmiyor. Verimin az olması veya ihraç edilecek olması iç piyasayı etkilemez çünkü Türkiye genelinde ihtiyaç fazlası üretim var. Geçen yıl yaklaşık 100 bin ton patates ambarlarda çürüyüp hayvan yemi olarak kullanıldı. Geçen yıl hasat döneminde fiyatlar 60 kuruş civarındaydı. Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle fiyat düştü. Çiftçinin yeterli patates ekmesi için bakanlık havza bazında ekim modeli hazırlığında. Bu yapılırsa her yöre kendi ürünü eker ve çiftçi zarar görmez. Türkiye’de 68 ilde patates ekimi yapılıyor. Bu, kontrol altında olursa kalite ve verim artacaktır.”

Yaklaşık 30 yıldır patates üreticiliği yapan Hidayet Açıkgöz, tarladan satışların maliyet fiyatlarının altında olduğunu belirterek, “Türkiye’de ihtiyaç fazlası patates üretimi var. Başbakan Yıldırım’ın açıkladığı havza bazlı üretime geçilirse her yöre kendi ürününü eker ve çiftçi her yıl zarar korkusu yaşamaktan kurtulur.” dedi.