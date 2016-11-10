Patates fiyatı çiftçiyi umutlandırdı

NEVŞEHİR (AA) – Hasat döneminde tarladan kilogramı 15 ile 25 kuruş arası fiyatla alıcı bulan patatesin, depolara kaldırılmasının ardından fiyatlar yükselişe geçti.

Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patatesin kilogram satış fiyatının 40 kuruşa kadar yükseldiğini belirtti.

Çiftçinin zarar etmemesi için fiyatların biraz daha yükselmesi gerektiğini belirten Yılmaz, bir kilogram patatesin üreticiye maliyetinin 40 kuruş olduğunu dile getirdi.

Bugünkü satış rakamlarıyla çiftçinin ancak maliyeti karşılayabildiğini aktaran Yılmaz, “Tarladaki sökümün bitmesi nedeniyle üreticiler depolara aktarılan patatesi maliyetin altında satmak istemiyor. Hasatta 15 ile 25 kuruş arasında olan patates kilogramı 40 kuruştan satılmaya başlandı. Bu fiyatlar çiftçiyi önümüzdeki aylar için umutlandırdı.” diye konuştu.

Yılmaz, ilçede 20 bin dekar patates ekili olan alandan, yaklaşık 120 bin ton verim elde edildiğini de sözlerine ekledi.