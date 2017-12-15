Patisiyle tıklıyor, yemeğini kapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokak köpeklerini tedavi ediyor, aşıladığı hayvanları küpeleyerek onlara sahip çıkıyor. Mahalleli ve esnafla adeta beraber yaşayan köpekler, Gebze ilçesinde ilginç bir o kadar da düşündürücü bir olaya sahne oluyor. Kasaplık yapan esnafa her sabah gelen iki köpek patisiyle pencereye vurarak yemek istemesi ve karnını bu şekilde doyurması gülümsetiyor.

DÜŞÜNDÜREN VE GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER

Önceki günlerde ülkemiz bir yavru kediye yapılan eziyet görüntüleri gündeme taşınmıştı. İçleri acıtan görüntüler Türkiye’de günlerce hafızalardan çıkmamıştı. Bu acı görüntüleri örtecek nitelikteki görüntüler Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki sokak hayvanlarına yönelik örnek davranış ve köpeklerin bu davranışa adeta sahip çıkması ile ortaya çıktı. Bu örnek ve düşündüren görüntülerin kahramanı Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Hayvan Barınağı tarafından tedavileri yapılan ve aşılanan Maviş ve Zeytin adlı köpekler ile Gebze esnafı oldu.

PATİLERİYLE CAMA VURUP YEMEK İSTİYORLAR

Kasaplık yapan esnafın sahip çıkarak sık sık yiyecek verdiği Maviş ve Zeytin bir süre sonra farklı bir şekilde yiyecek istemeye başladı. Acıktığında kasap dükkânının önüne giden Maviş ile Zeytin ön patileri ile kasap dükkânının camına hafifçe vurarak içeride çalışanlardan yemek istiyor. Esnaf, köpeklerin cama patilerini vurması ile kapıyı açıp onlara yemeğini getiriyor. Sevimli köpekler, yemek isteme yöntemi ile mahallelinin ilgi odağı haline geldi. Gebze sokaklarında sabah- akşam dolaşan sevimlilikleriyle vatandaşın ilgi odağı olan sokak köpekleri halk içinde rahatça yaşıyorlar. Hayvansever duyarlı vatandaşlar ellerinden geldiğince onları aç bırakmıyorlar. Kimi zaman kemik yiyerek gün geçiren köpekler kimi zaman da mama ile karınlarını doyuruyorlar. Köpekler kendilerini besleyen esnafın dükkânları önünden de ayrılmıyorlar.

HER GÜN ESNAFI ZİYARET EDİYORLAR

Kendisini patileriyle uyaran köpeği besleyen esnaf Tuncer Demir “Hayvanlara ilgim çocukluğumdan beri var. Bu hayvanlar günün belli saatlerinde aç oldukları zamanlarda benim oturduğum koltuğun bulunduğu camın önüne gelirler, yem isterler. Ben arkadaşlarıma talimat verdim. Çalışanlarım köpeklerin yiyeceklerini temin ederler. Onları doyurmak bizi mutlu ediyor. Günün belli saatlerinde hepsi bizi ziyaret ederler. Yiyecek vermeyi unuttuğumuz zaman patileriyle cama vurarak bizi uyarırlar. Karınlarını doyuracak kadar yerler” dedi. Gebze esnafı kendi imkânlarıyla besledikleri sokak köpeklerine gözleri gibi bakıyorlar. Esnaf köpeklere verecek kemik parçaları bulamadıklarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri onlara mama vererek karınlarını doyuruyorlar. Köpekler ayrıca büyükşehir tarafından periyodik bakımdan geçirilerek sağlıklı kalmaları sağlanıyor.

Hakan Öztürk