Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

Ressam oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, bir süredir Halkalı’daki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Karaciğer nakli almak için bekleyen seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu, bu akşam saat 21.40 sıralarında yaşamını yitirdi.

Payidar Tüfekçioğlu kimdir?

İzmir’de 1962 yılında dünyaya gelen Payidar Tüfekçioğlu, Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuş, Konservatuvar eğitiminden daha sonra Devlet Tiyatroları’nda çalışmaya başlamıştı.

Hollywood filmlerinin önemli oyuncularının Türkçe dublajlarını yapan Tüfekçioğlu, Baki Aşk, Naciye’yi Kim Sevmez, Hünkarın Bir Günü, Garip Hikayeler, Kurtlar Vadisi Pusu, Yunus Emre, Aşkın Yolculuğu, Sudan Bıkmış Balıklar adlı dizilerde rol almıştı.

Selim Bayraktar