“Payitaht Abdülhamid” oyuncuları öğrencilerle buluştu

KIRIKKALE (AA) – "Payitaht Abdülhamid" dizisi oyuncuları, "TRT Akademi Söyleşileri" kapsamında Kırıkkale Üni̇versi̇tesi (KKÜ) öğrencileriyle buluştu.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, KKÜ Mavi Salon'da düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Sultan Abdülhamid'in 1901 yılında İstanbul Boğazı'nın altından araçların geçmesi için bir proje yaptırdığını anlatarak, 112 yıl sonra torunlarının bu projeyi gerçekleştirdiği söyledi.

Sultan Abdülhamid'in çalışma şartlarını, stilini, hayat tarzını, hayata ve tüm ümmete bakışını "Payitaht Abdülhamid" dizisi ekibinin göz önüne serdiğini ifade eden Aslan, bu imkanı sunan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e teşekkür etti.

Aslan'ın açılış konuşmasının ardından TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Payitaht Abdülhamid" dizisi senaristi Uğur Uzunok, oyuncular Bülent İnal, Hakan Boyav, Cem Uçan, Gülsim Ali, Ceyhun Mengiroğlu ile söyleşi gerçekleştirildi.

Eren, söyleşide yaptığı konuşmada, TRT olarak tüm Türkiye tarafından izlenen birçok diziyi ekrana getirdiklerini belirterek, bunlardan ikisinin Türkiye'de kendi alanında da yeni bir çağ başlattığını dile getirdi.

Türkiye dizi tarihçiliğine bakıldığında uzun yıllardır bir boşluk olduğunu aktaran Eren, şöyle konuştu:

"Bu boşluk nedir? Osmanlı tarihini anlatacağız ancak tarihimizle barışık bir şekilde anlatacağız ve kahramanlıklarımızı sizlerle bir araya getireceğiz. Diriliş Ertuğrul'da yaptığımız gibi aynı şeyi Payitaht Abdülhamid dizimizde de yaptık. Türkiye'nin son 15-20 yıldır belirli bir uyanış hareketi var. Sokakta, gençlerde, millette bir sağduyulu davranma var. Medeniyet üzerine de bir uyanış hareketi var. Aynı zamanda da bir medeniyet arayışı hareketimiz var. Tarihimizle barıştığımız dönemler. Bu topraklardan çıkan değerlerimize öz güvenli bir şekilde sahip çıkabildiğimiz bir dönemin içerisindeyiz."

Dizide Sultan Abdülhamid'i canlandıran oyuncu Bülent İnal da 1980 yılında İstanbul'a geldiğini ve o dönem ülkenin şartlarının farklı olduğunu dile getirerek, çok uzun yıllar Sultan Abdülhamid'le alakalı bir şey bilmeden büyüdüğünü aktardı.

Dizi projesi sayesinde Sultan Abdülhamid'i anladığını ve kendilerine anlatılmayan, bilmedikleri, öğrenmelerini istemedikleri bir dönem olduğunu gördüklerini ifade eden İnal, şöyle devam etti:

"Payitaht Abdülhamid başlamadan önce Abdülhamid'le ilgili bazı şeyler kafamda olsa da, bir şeyler okusam da projeyle birlikte bu daha da yoğunlaştı. Abdülhamid'i anlamaya çalışıyorum ve hala buna devam ediyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Neden öğretilmediğini merak ediyorum. Fakat bu projeyle birlikte ben de öğrendim, herkes de öğrenmeye başladı. Bu ülkenin çok uzun yıllara dayanan bir tarihi var. Dünyanın her yerini etkilemiş tarihi, kültürü var. Bunu öğrenmemizin bir zararı yok. İçerisinde ne olursa olsun."

İnal, bir öğrencinin "Sultan Abdülhamid olarak Barış Pınarı Harekatı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bunu pek yapmam ama Abdülhamid olarak cevap vereyim: Allah ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hakan Boyav ise "Bizler oyuncu olarak bugüne kadar 'Kızıl Sultan' diye tanınan bir kişinin, aslında tarihi biz yazdığımızda 'Gök Sultan' olduğunu öğrendik. Bu da önemli bir şeydir." dedi.

Söyleşinin ardından Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile oyunculara tablo hediye etti.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Payitaht Abdülhamid" dizisi yapımcısı Yusuf Esankal, il müdürleri ile çok sayıda öğrencinin katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.