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Pazarcının çaktığı çadır kazığı doğalgaz borusunu deldi

07 Kasım 2016 Pazartesi, 13:35
Pazarcının çaktığı çadır kazığı doğalgaz borusunu deldi

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SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde kurulan halk pazarında bir esnafın yere çaktığı çadır kazığı doğalgaz borusunu deldi.

Pınarönü Mahallesi’nde pazartesi günleri kurulan halk pazarında bir esnaf çadır kurmak için demir kazığı yere çaktı. Kazığın denk geldiği doğalgaz borusunun delindiğini fark edenler durumu görevlilere bildirdi.

Bölgeye gelerek mahallenin doğalgazını kesen görevliler, delinen borunun tamiri için çalışma başlattı.

doğalgaz Şarkışla

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