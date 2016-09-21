Pazaryerinde açılan fuara yoğun ilgi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de kapalı pazaryerinde düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda çeşitli illerden 60 firma stant açtı.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Belediye Kapalı Pazaryeri’ndeki Kırşehir 3. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, il genelinde 10 bin traktör ve 20 bin çiftçi bulunduğunu belirtti.

Son yıllarda tarım ve hayvancılığa ciddi destekler verildiğini aktaran Şentürk, “Son yıllarda ilimize tarımda verilen destek miktarı 100 milyon liranın üzerinde. Son 10 yılda tarıma verilen desteğin toplam değeri ise 500 milyon lirayı geçmiş durumda. Bunlar ciddi rakamlardır. Büyük bir kısmı da hibedir. Kırşehir, Konya Ovası Projesi’ne dahil edildi. Verilen desteklerin yüzde 50’si hibe olacak. İnşallah daha fazlası verilir. Hükümetimiz, devletimiz bu destekleri çiftçimize sağlıyor.” dedi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu da tarım ve hayvancılık sektöründe ciddi bir potansiyele sahip kenti daha ileri noktalara taşımak için fuarın bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Fuarlar sayesinde Kırşehir’i Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şöyle konuştu:

“Konya’dan sonra (İç Anadolu) bölgemizde ticari hacmi bakımından en güçlü ve en fazla ziyaretçi sayısına sahip fuar organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza katkı veren tüm yetkilerimize teşekkür ediyorum. Bu fuarlarla şehrimizdeki hayvancılığın, uluslararası boyuta taşınacağına inanıyoruz. Hayvancılığımıza katma değer oluşturmak için 2 milyon avroluk bir proje yaptık. Üreticilerimize dünyayı gezdiriyoruz. Nasıl katma değeri yüksek üretim yapıyorlar ve pazar buluyorlar diye araştırma imkanları sunuyoruz. 3 yıllık projede şehrimiz hayvancılığını Türkiye’de uluslararası alanda iyi bir yere getirmeyi planlıyoruz.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılışını gerçekleştirdi. Vali Şentürk ve Ekicioğlu, bazı traktörlerin üzerine çıkarak inceleme bulundu.

Kırşehir TSO’nun organizasyonuyla gerçekleştirilen fuar, 3 gün sürecek.