Pedallar “Aşk” olsun diye çevrildi

– Eskişehir Bisiklet Derneği tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen “Bisiklet aşktır. Aşıksan bas pedala” etkinliği büyük ilgi gördü

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir alışveriş merkezinin önünde buluşan çoğu bisikletli vatandaşlar, “14 Şubat Sevgililer Günü” dolayısıyla birbirlerine hediye almak yerine “Bisiklet aşktır. Aşıksan bas pedala” sloganıyla pedal çevirdi.

Etkinlik, Eskişehir Bisiklet Derneği tarafından, insanların uzun yıllar sevdikleriyle birlikte 14 Şubat gününü kutlayabilmeleri için sağlıklı yaşamaları gerektiğinin farkındalığını ortaya koymak amacıyla düzenlendi.

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için sporun hayatın içinde zorunlu değil keyifli bir aktivite olarak görülmesi gerektiğini belirtin Eskişehir Bisiklet Derneği gönüllüleri, vatandaşlarla birlikte “Kas gücüyle değil, sevgi gücüyle” diyerek toplu halde bisiklet kullandı.

Her yaştan insanın katıldığı etkinlikte, başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar pedal çeviren vatandaşlar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Derneğin gönüllülerinden Rahime Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşkın, sevginin sağlıktan geçtiğini söyleyerek, “Aslında bisiklet aşkını topluma aşılamaya çalışıyoruz. Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü. Bu tarih sadece karşı cinse duyulan sevginin günü gibi görülmemeli. Doğaya, hayvanlara, insanlığa, bisiklete, sağlığa duyulan sevgi günü olmalı 14 Şubat. Bizler de bu günün daha değerli kılınabilmesi adına aktiviteler düzenliyoruz. Hava soğuk ama bizler sevginin sağlıktan geçtiğini düşünenler buradayız.” ifadelerini kullandı.

Bisiklet tutkunları başlangıçtan 5 kilometre uzaklıkta olan merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıkavak Mahallesi’ne kadar pedal çevirdi.