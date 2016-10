Pekmez üretiminde modern dönem

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından Trakya Yöresi üreticilerine yeni bir somut kazanç kaynağı olarak gösterilen modern sistemle pekmez üretimi, üzüm şırasının geleneksel yöntemlerle kazanlarda kaynatılması yerine makinelerde işlenerek pekmez haline getirilmesini kapsıyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yiyecek Teknolojileri Birim Başkanı Dr. Mehmet Gülcü, geleneksel pekmez ile modern sistem kullanılarak üretilen pekmezin arasındaki en büyük farkın üretim kapasitesi olduğunu belirterek, “Genellikle yöremizde, ev koşullarında, kendi aile ihtiyacını karşılayacak düzeyde ocaklarda imal yapılırken, böyle bir tesiste çok heybetli yatırımlar gerektirmeden, birkaç makineyle, seri bir şekilde, beş, altı kat daha artı bir üretim, daha fazla bir işleme yapma imkanı mevcut. Dolayısıyla yatırım yapmaya müsait bir alan olarak görüyoruz biz. Yörede üzüm üretimi olmasına karşın, bu modelde üretim yapan bir işyeri hemen şimdi değil. Bunun olması için, yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Beslenme değerleri daha iyi nitelikte”

Enstitüde pekmez üretimi yapıldığını anlatan Dr. Mehmet Gülcü, “Mevsimi itibari ile olgunlaşan üzümleri pekmeze işliyoruz. Geleneksel yöntemlerle ocaklarda, ayrıca de çağdaş yöntemle makinelerde burada imal yapma imkanımız var. Makineli üretimi biz daha fazla önemsiyoruz, çünkü daha yüksek kapasiteli bir ürünü daha kısa sürede pekmeze işleme imkanımız oluyor. Şekerleri yanmadığı için besinsel özellikleri daha yüksek ve daha üzüm şırasına yakın bir aromada pekmez elde etme imkanımız oluyor. Şüphesiz halkımız, geleneksel pekmeze daha meyilli. Damak tadı olarak, karamelize bir mahsul olduğu için ona alışkın. Bazen çağdaş yöntemle ürettiğimiz alet pekmezi ağız tadı tadı olarak ayrı gelebiliyor, fakat bahsettiğim gibi, içerik olarak, gıda değerleri olarak daha iyi nitelikte bir ürün ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir sektör olması için çalışıyoruz”

Alet ile üzüm pekmezi üretiminin bölgede yeni bir sektör olması için çalıştıklarını açıklayan Dr. Mehmet Gülcü, “Trakya yöresinde, üzüm üreticilerinin, üzümü değerlendiren, işleyen yiyecek sanayisinin yatırım yapabileceği yeni bir sektör olarak biz bunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Burada kısa sürede konsantrasyon sağlanarak pekmez elde etme imkanı oluyor, ayrıca de daha düşük sıcaklıklarda ve daha eksik enerjiyle. Geleneksel, kazanlı üretimle kıyasladığımız zaman, olağan mesai içerisinde minimum iki kat, üç kat daha artı bir üretimin bu makineli yöntemle, çağdaş sistemle yapılabileceğini biz görüyoruz. Bu sistemin tanıtımı için de bize başvuran kişilere yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Pekmezin vazgeçilmez gıdalardan biri olduğuna değinen Dr. Mehmet Gülcü, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Tabi pekmez geleneksel gıdalarımızın başında geliyor, ülkemizin her yöresinde her yaş grubunda tüketiciler kadar tercih edilen bir ürün, içeriğindeki özellikle mineral maddeler, zengin şeker içeriği, bilhassa şekerlerinin süratli bir şekilde kana karışıyor olması, pekmezin ayrıcalıklı yönlerinden. Özellikle havaların serinlediği sonbahar döneminden sonra, kış her tarafında, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, özellikle demir içeriği bakımından ön plana çıkıyor. Çocuklarımızdan başlayarak, genç ihtiyar herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir mahsul.”

Halil Dağ – Yakup Güler

TEKİRDAĞ