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04 Ocak 2017 Çarşamba

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Peribacalarını sis kapladı

– Kapadokya’da peribacaları ile doğal kaya oluşumlarını kaplayan sis, kar ile birleşince ortaya güzel görüntüler çıktı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:45

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NEVŞEHİR (AA) – Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, sabah saatlerinde etkili olan sis, farklı görüntüler oluşturdu.

Göreme ve Uçhisar beldelerindeki vadilerde, sis tabakası altında kalan peribacaları ilginç görüntüsüyle dikkat çekti. Bölgede sıcak hava balonuna binen yerli ve yabancı turistler, Kapadokya’da sisle ortaya çıkan manzarayı izleme imkanı buldu.

Her mevsim farklı güzellikte görüntülere ev sahipliği yapan bölgede, sabah saatlerinde sıfırın altında 10 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının öğleden sonra artması bekleniyor.

Kapadokya Nevşehir sisli hava

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