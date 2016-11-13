“Peşkir” kadınların elinde yeniden hayat buluyor

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Osmanlı Devleti döneminde Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde evlerin altlarında özel bölümlerde üretilen ancak 1970’li yıllardan sonra zamanla yok olan peşkir dokuma, şimdilerde Belediye Başkanı Zeynep Akgün’ün önderliğinde hayata geçirilen çalışmayla yeniden canlandırıldı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içlik, küçük el ve yüz havlusu ile önlük gibi günlük hayatta kullanılan ürünlerin yapıldığı peşkir dokumanın, ilçenin Osmanlı Devleti döneminden kalma bir üretim kültürü olduğunu söyledi.

Osmanlı döneminde, ilçedeki kadınların peşkiri, evlerin altında bulunan bölümlerde dokuduklarını ifade eden Akgün, “Kendi ürettikleri iplikleri mavi, sarı ve kırmızı renkle peşkir haline dönüştürüyorlardı. 1970’li yıllardan sonra zamanla kaybolan peşkir dokuma işini yeniden hayata geçirdik. Peşkiri yeniden canlandırmak için iki yıl önce üç tezgah aldık. Peşkir dokuyabilen üç kadın yetiştirdik.” diye konuştu.

– “Peşkir yok olmaktan kurtuldu”

Akgün, peşkir tezgahının kurulmasının bir hafta sürdüğünü, daha sonra iplerin dizilip, dokumanın başladığını anlattı.

Bir peşkirin, çeşitli desenlere göre değişmekle birlikte bir haftayı geçen sürede yapıldığını anlatan Akgün, şöyle konuştu:

“Peşkire olan talebe yetişmek için dokuyan kadın sayısını ve tezgah sayımızı artırmayı planlıyoruz. Vatandaşlar ürettiğimiz peşkiri satın almak istiyor. El ürünümüzü ekonomiye de kazandırmayı planlıyoruz. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile ortak hazırladığımız proje kapsamında kiraladığımız bir yerde yakın zamanda peşkir satışına başlayacağız. Peşkir için marka başvurusunda da bulunduk. Bundan sonra Eskişehir’in dört dörtlük tamamen kadın eliyle üretilen bir markası olacak. Peşkirimiz yok olmaktan kurtuldu.”

Akgün, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na peşkir hediye ettiklerini belirterek, “Hepsinin çok hoşuna gitti. Söz konusu ürünün kaybolmaması için destek vereceklerini söylediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a da peşkirimizi hediye etmek istiyoruz. Kendilerinin bu konuda hassasiyetlerini biliyoruz. Bizi kabul ederlerse hediye etmek istiyoruz.” ifadelerinin kullandı.

– “Tamamen el emeği göz nuru bir ürün”

Mihalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Ayfer Bayar da Başkan Akgün’ün, Osmanlı döneminde yapılan peşkirin unutulmasına izin vermediğini vurguladı.

Peşkir dokuyan kadınlardan Ayşegül Çakır ise kendisine yeniden böyle bir imkan verdiği için Başkan Akgün’e teşekkür etti.

Ninelerinden kalma geleneğini sürdürmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Çakır, “Tamamen el emeği göz nuru bir ürün. İplikleri tek tek sayarak yapıyoruz.” dedi.

Peşkir dokuma yapan Gülnur Emirler de ilçedeki herkesin çeyiz sandığında ninelerinden kalma birer, ikişer peşkir olduğunu anlattı. Şimdi kendi ürettikleri peşkirlerin bulunduğunu dile getiren Emirler, peşkiri çeşitli yerlerde görmekten mutluluk duyduğunu aktardı.

Esma Nalbant ise ilk kez burada görüp dokumaya başladığı el emeği, göz nuru peşkirleri üretenlerin sayısının artmasını istediklerini kaydetti.