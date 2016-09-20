PETKİM'de FETÖ araması

İZMİR (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Aliağa’da Petkim Petrokimya Holding (PETKİM) yerleşkesi içinde bulunan lojmanlarda arama başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, PETKİM lojmanlarındaki bazı evlerde arama yapılması talimatı verdi.

PETKİM yerleşkesinde yer alan lojmanlar bölgesine giden İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı evlerde arama gerçekleştirdi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında PETKİM tesislerinde daha önce de 2 kez arama yapılmış, hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişiden 25’i yakalanmıştı.

Aralarında eski PETKİM Genel Müdürü Sadettin Korkut ve üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 13 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanırken 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.